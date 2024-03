En su estadio del Parque Unzué, Central Entrerriano, que había allanado la serie con el triunfo 1-0 en la ida, tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer a un limitado, pero a la vez aguerrido, Unión de San Justo, que plantó batalla desde el minuto uno y aprovechó momentos de desconciertos del equipo de Miguel Bulay para generar un par de llegadas, sobre todo en el primer tiempo, pero el arquero rojinegro Jonathan Perilli se mostró seguro en las pocas situaciones en las que tuvo que intervenir y mantuvo la valla en cero.

Central destrabó la paridad en el marcador en el segundo tiempo, a partir de las trepadas por derecha de Roberto Yossen, la figura del partido, quien las dos veces que pisó al área, fue derribado y las acciones terminaron en sendos penales sancionados por el árbitro de Nogoyá Miguel Mendieta.

A los 9m, Jonathan Campoamor con un derechazo abajo y al caño izquierdo estableció el 1-0, mientras que a los 45m. Alejandro Cepeda, quien reemplazó al autor del primer gol, con un remate potente a media altura sentenció el 2-0.

Central sentenció la serie desde los 12 pasos, aunque lo pudo resolver de contragolpe, pero no supo aprovechar la superioridad numérica, dado que la visita jugó con un hombre menos durante casi 70 minutos por la expulsión de Vladimir Romero a los 33 de la primera etapa.

El equipo rojinegro superó la serie sin sobresaltos, pero deberá mejorar en la definición y finalización de las jugadas, para no lamentarse ante rivales de mayor jerarquía, como se van a presentar a partir de octavos de final.

Ahora, Central Entrerriano deberá enfrentar a Gualeguay Central, que elimino a su coterráneo Sociedad Sportiva por penales 5-4, tras empatar 0-0 en los últimos 90 y 1-1 en el global.

Sarmiento perdió como local y quedó eliminado

La Tromba recibió en el estadio Municipal a Victoria de Concordia con la misión de revertir el 0-1 sufrido como visitante en la ida, pero no pudo dar vuelta la historia y cayó también por la mínima, con el tanto de Ariel Oliver.

Sarmiento terminó con diez hombres por la expulsión de Román Collazo, al igual que la visita con Bruno Oliver, aunque poco le importó porque festejó el pase a los octavos de final.

Juventud goleó pero el final quedó en suspenso

El Liebrero derrotaba el sábado por la noche como local a Colegiales de Concordia por 4-0, con goles de Santiago Burgos (3) y Gonzalo Carballo, para ratificar el triunfo en la serie por el mismo resultado, pero a los 35 minutos del segundo tiempo Ignacio Burgos, jugador de la visita, que se retiraba expulsado, acusó que le arrojaron un proyectil desde la parcialidad local.

Inmediatamente Burgos fue traslado al nosocomio de Urdinarrain a donde fue atendido y luego regresado al estadio. En ese sentido, el sitio web Cristal Urdi informó que, “la Policía no encontró nada que podría haber provocado la lesión y el Colegiales se retiró del campo de juego porque manifestaron que no había garantías para seguir, a pesar que la Seguridad le aseguró que no habría problemas”.

En definitiva, el partido quedó suspendido a los 35 minutos y se deberá a esperar a la resolución del Tribunal de Disciplina de la FEF, tras los informes de la terna arbitral y de la Policía.