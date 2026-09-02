Central Entrerriano arrancó la pretemporada de la mano de su entrenador Martín Pascal, su staff y todos los jugadores fichados para esta edición de la Liga Argentina de Básquet. La vuelta a los entrenamientos fue este lunes por la tarde y la primera semana de trabajo se extenderá hasta el sábado, con entrenamientos a doble turno en tres de las jornadas.

El profesor Gonzalo Álvarez fue el encargado de iniciar el primer entrenamiento con la parte física y luego Pascal, junto a sus principales asistentes, Gerónimo Díaz Vélez y Gabriel Díaz, continuaron con los trabajos tácticos.

El equipo rojinegro cuenta con plantel completo y todos sus jugadores estuvieron desde el primer día. Cristian Pérez, el ecuatoriano Johu Castillo, Justo Catalín, Juan Siboldi y Benjamín Lado continúan de la temporada pasada, mientras que Manuel Gómez, Fausto Moussa, Ignacio Ortega y Damián Pineda son las caras nuevas que se sumaron para este nuevo desafío, además de los juveniles del club que completan la plantilla.

Manu Gómez, una de los refuerzos de renombre que sumó Central. Crédito: Josefina Benvenaste - Prensa CCE

Por otra parte, la Asociación de Clubes confirmó en los últimos días los clubes que serán parte de la segunda categoría del básquetbol argentino esta temporada: un total de 34, al igual que el año pasado, repartidos en partes iguales entre la Conferencia Norte y la Conferencia Sur.

El equipo de Gualeguaychú será parte de la Sur y tendrá como rivales a Centenario de Venado Tuerto, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

El formato de la primera fase en ambas conferencias será de enfrentamientos todos contra todos, ida y vuelta, con 32 fechas de fase regular. Luego, los elencos ubicados del 1º al 4º puesto de cada división clasificarán directamente a los octavos de final y esperarán rivales surgidos de la Reclasificación, que disputarán los equipos ubicados del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y, en cuartos de final, los cuatro mejores equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí, con un formato idéntico al de la pasada temporada.

CONFORMACIÓN DE AMBAS CONFERENCIAS

CONFERENCIA NORTE

Amancay de La Rioja

Barrio Jardín de Tucumán

Barrio Parque

Bartolomé Mitre de Posadas

Bochas Sport de Colonia Caroya

Comunicaciones de Mercedes

El Ceibo de San Francisco

Hindú Club de Córdoba

Independiente BBC de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Gálvez

Sportivo Suardi

Unión de Santa Fe

Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR