Después de más de cuatro meses desde el cierre de su participación en la última temporada de la Liga Argentina de Básquet, que consagró campeón a Lanús, Central Entrerriano volverá este lunes a los entrenamientos y lo hará con el plantel completo.

Con Martín Pascal como entrenador y Jerónimo Díaz Vélez como principal asistente, los jugadores están citados para las 17.30, cuando se realizará una presentación íntima entre los integrantes del plantel. Desde las 18, en tanto, se sumarán dirigentes y colaboradores para darle la bienvenida al nuevo grupo.

En principio, la primera semana de trabajo continuará el martes, miércoles y jueves con entrenamientos en doble turno, mientras que viernes y sábado la actividad quedará reservada para un solo horario.

Para esta temporada, Central renovó gran parte de su plantel. Además del cuerpo técnico, solo continúan el base Cristian Pérez, el escolta Justo Catalín y el interno ecuatoriano Johu Castillo. También siguen los juveniles Juan Siboldi y Benjamín Lado, quienes esta temporada ocuparán ficha U21.

Entre las caras nuevas aparecen el base Manuel Gómez (segundo ciclo en el club), los aleros Fausto Moussa y Damián Pineda y el pivote Ignacio Ortega, quienes se sumarán a un equipo que tendrá por delante varias semanas de preparación antes de afrontar una nueva temporada en la segunda categoría del básquet argentino.