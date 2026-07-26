Central Entrerriano confirmó a Ignacio Ortega Naumchik como nuevo refuerzo para afrontar una nueva temporada de la segunda división del básquet argentino. El pivote, de 22 años y 2,06 metros de altura, llega procedente de Regatas de Corrientes, donde disputó la última temporada en la Liga Nacional.

En el conjunto correntino, el oriundo de Villa María promedió 1,4 puntos, con un 54,5% de efectividad en tiros de campo, y 1,2 rebotes en 6,6 minutos por partido, en un total de 40 presentaciones.

Ortega Naumchik también cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Argentina, ya que integró el seleccionado nacional U18.

De esta manera, el jugador se convierte en la sexta ficha confirmada por Central Entrerriano para la próxima temporada y se suma a las incorporaciones de los perimetrales Manuel Gómez y Fausto Moussa, además de las renovaciones del base Cristian Pérez y el interno Johu Castillo. También continúa Benjamín Lado, en calidad de juvenil.

El equipo dirigido por Martín Pascal continúa así con el armado de su plantel de cara a su segunda temporada consecutiva en la Liga Argentina de Básquet.