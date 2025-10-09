El plantel de Central Entrerriano comenzó la tercera semana de trabajos de cara al fin de semana del 2 de noviembre, fecha definida para el comienzo de la Liga Argentina de Básquet. Para llegar con rodaje al debut oficial, el equipo dirigido por Martín Pascal ya cuenta con tres amistosos de pretemporada confirmados.

El primero de ellos será este viernes (21 horas), en la localidad de Chajarí, frente al conjunto correntino de Comunicaciones de Mercedes, en el marco de la cuarta edición de la “Copa Ciudad de Amigos”, organizado por el club local Santa Rosa.

Asimismo, hay otros dos amistosos confirmados contra La Unión de Colón: el primero el viernes 17 en el “José María Bértora” y el segundo será una semana después (viernes 24), en el el estadio “Carlos Delasoie” de la localidad colonense.

Por otra parte, desde la dirigencia de Central le confiaron a Ahora ElDía que por el momento no van a ocupar la ficha mayor que le resta para completar el plantel. “Una vez que estemos estabilizados económicamente y si el equipo lo necesita, veremos que hacemos”, expresaron.