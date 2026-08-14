Central Entrerriano ultima detalles en el armado de su plantel con vistas a la Liga Argentina 2026/27, que comenzará a fines de octubre, y en las últimas horas confirmó a Damián Pineda como nuevo fichaje.

Oriundo de Zárate, el ala-pivote de 37 años será el jugador más experimentado del equipo que conduce Martín Pascal. Cuenta con un amplio recorrido en la categoría y viene de disputar la última temporada en Comunicaciones de Mercedes.

Allí, Pineda promedió 8,2 puntos por encuentro, con 22,8 minutos por juego, en un total de 38 partidos. “Nos dará mucho gol externo y juego a los más jóvenes. Será uno de los nuevos líderes junto a (Manuel) Gómez, por su recorrido y experiencia”, destacó Pascal.

De esta manera, Damián Pineda se suma a las confirmaciones de Cristian Pérez, Johu Castillo y los U21 Juan Siboldi y Benjamín Lado —renovaciones—, además de Manuel Gómez, Fausto Moussa e Ignacio Ortega, quienes son caras nuevas.

Asimismo, en los próximos días Central haría oficial la continuidad del base Justo Catalín, quien lamentablemente pudo disputar solo un puñado de minutos la temporada pasada, ya que sufrió la rotura de ligamentos en el primer cuarto del partido debut, el pasado 2 de noviembre ante Deportivo Viedma, en el “José María Bértora”.

Posteriormente, el cuerpo técnico y los dirigentes evaluarán si buscarán un jugador para la ficha U21 que aún resta completar, además de definir los jugadores juveniles que serán parte del proceso.

Si bien no hay confirmación oficial, Central Entrerriano volvería a los entrenamientos el lunes 31 para dar inicio a la pretemporada.