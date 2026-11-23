Justo Catalín y Juan Siboldi fueron los jugadores más destacados del equipo y goleadores de la noche con 17 y 16 puntos respectivamente. Mientras que Johu Castillo sobresalió en otro de los apartados con 15 rebotes.

Central Entrerriano fue de menor a mayor y consiguió una victoria clave para ganar confianza y empezar a crecer en las posiciones de la Conferencia Sur: fue su quinta victoria en once presentaciones y la primera en condición de visitante.

Ahora, el conjunto rojinegro tendrá dos presentaciones seguida de local: el 2 de diciembre ante Racing de Avellaneda y el 12 frente a Unión de Mar del Plata para volver a quedar con récord positivo y afrontará la última gira de tres partidos en la ruta en este 2026.

Crédito: Prensa Club Centenario.

Racing perdió en Santa Elena y se despidió de la Liga Provincial

La Academia cayó en el tercer y definitivo juego de la serie de cuartos de final como visitante ante Urquiza de Santa Elena por un contundente 84 a 54 y quedó eliminado de los playoffs de la Liga Provincial de Mayores. Los experimentados Jorge Schaaf y Gian Franco Nicotra fueron los máximos anotadores del equipo de Cristian Delgui con 12 puntos cada uno. Ahora, el conjunto de Gualeguaychú descansará y evaluará si jugará la Liga Federal 2027, tras haber asegurado una de las diez plazas que otorga el certamen provincial.