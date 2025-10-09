BÁSQUET
Central Entrerriano debutará ante Deportivo Viedma en su regreso a la Liga Argentina
La Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer el fixture del comienzo de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto rojinegro jugará sus primeros tres partidos en condición de local.
En su regreso a la segunda categoría del básquetbol argentino, Central Entrerriano debutará el lunes 3 de noviembre en el “José María Bértora” frente a Deportivo Viedma, el jueves 3 recibirá a Racing Club de Avellaneda y el lunes 10 cerrará la seguidilla de partidos en su cancha frente a Unión de Mar del Plata. El estreno como visitante se producirá el jueves 13 ante Provincial de Rosario.
Estos serán los partidos de las primeras dos semanas del calendario oficial de La Liga Argentina 2025/26:
Viernes 31/10
-Huracán de Las Heras vs Hindú Club de Córdoba
-Villa San Martín de Resistencia vs Independiente B.B.C.
Sábado 01/11
-Colón de Santa Fe vs San Isidro de San Francisco
-Sportivo Suardi vs Bochas Sport de Colonia Caroya
Domingo 02/11
-Comunicaciones de Mercedes vs Independiente B.B.C.
-Rivadavia Básquet vs Hindú Club de Córdoba
Lunes 03/11
-Colón de Santa Fe vs Salta Basket
-Central Entrerriano vs Deportivo Viedma
-Deportivo Norte vs Ciclista Juninense
-Racing de Avellaneda vs El Talar
-Unión de Mar del Plata vs Gimnasia y Esgrima La Plata
Martes 04/11
-Estudiantes de Tucumán vs Jujuy Básquet
-San Isidro de San Francisco vs Huracán Las Heras
-La Unión de Colón vs Deportivo Viedma
-Pergamino Básquet vs Centenario de Venado Tuerto
-Quilmes de Mar del Plata vs Gimnasia y Esgrima La Plata
Miércoles 05/11
-Barrio Parque vs Amancay de La Rioja
-Santa Paula de Gálvez vs Salta Basket
-Sportivo Suardi vs Huracán Las Heras
-Unión de Mar del Plata vs Provincial de Rosario
Jueves 06/11
-Estudiantes de Tucumán vs Colón de Santa Fe
-Independiente B.B.C. vs Jujuy Básquet
-Central Entrerriano vs Racing de Avellaneda
-Tomás de Rocamora vs Deportivo Viedma
Viernes 07/11
-Hindú Club de Córdoba vs Amancay La Rioja
-San Isidro de San Francisco vs Salta Basket
-Villa San Martín de Resistencia vs Rivadavia Básquet
-Ciclista Juninense vs Lanús
-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Provincial de Rosario
-Pico Football Club vs Deportivo Norte
Sábado 08/11
-La Unión de Colón vs Racing de Avellaneda
Domingo 09/11
-Bochas Sport de Colonia Caroya vs Amancay de La Rioja
-Comunicaciones de Mercedes vs Fusión Riojana
-Independiente B.B.C. vs Rivadavia Básquet
-Pergamino Básquet vs Lanús
-Villa Mitre de Bahia Blanca vs Deportivo Norte
Lunes 10/11
-Colón de Santa Fe vs Hindú Club de Córdoba
-Central Entrerriano vs Unión del Mar del Plata
-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Centenario de Venado Tuerto
-Provincial de Rosario vs Ciclista Juninense
-Tomás de Rocamora vs Racing de Avellaneda
Martes 11/11
-Santa Paula de Galvez vs Hindú Club de Córdoba
-Sportivo Suardi vs Estudiantes de Tucumán
-Villa San Martín de Resistencia vs Fusión Riojana
-Deportivo Viedma vs Deportivo Norte
-El Talar vs La Unión de Colón
Miércoles 12/11
-Huracán Las Heras vs Comunicaciones de Mercedes
-San Isidro de San Francisco vs Estudiantes de Tucumán
-Lanús vs Centenario de Venado Tuerto
-Tomás de Rocamora vs Unión del Mar del Plata
Jueves 13/11
-Amancay de La Rioja vs Colón de Santa Fe
-Salta Basket vs Jujuy Básquet
-Ciclista Juninense vs Pico Football Club
-Provincial de Rosario vs Central Entrerriano
-Racing de Avellaneda vs Gimnasia y Esgrima La Plata
Viernes 14/11
-Barrio Parque vs Bochas Sport de Colonia Caroya
-Fusión Riojana vs Colón de Santa Fe
-Rivadavia Basquet vs Comunicaciones de Mercedes
-La Unión de Colón vs Unión del Mar del Plata
-Deportivo Norte vs Central Entrerriano
-Villa Mitre de Bahia Blanca vs Pergamino Básquet