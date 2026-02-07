Con su característica presión en toda la cancha, Central marcó diferencias en el arranque del juego, con parciales de 7-0 y 10-2, apoyado en un buen pasaje de Nicolás Reynoso y Aquiles Montani Wortzel desde el perímetro, y de Johu Castillo en la pintura, a partir de imponerse en los rebotes y capitalizar segundas oportunidades. Sin embargo, con el correr de los minutos perdió brillo en ataque y permitió el crecimiento de Rocamora, que de la mano del juvenil base Tomás Losada y un goleo repartido comenzó a sumar hasta ponerse a dos, manteniéndose a tiro hasta el cierre del primer chico, que tuvo al rojinegro arriba apenas por tres.

En el segundo cuarto el desarrollo fue similar, con un equipo local de mayor a menor. Los dirigidos por Martín Pascal volvieron a imponer intensidad defensiva y encontraron puntos con transiciones rápidas, lo que les permitió sacar una ventaja de dos dígitos, con una máxima de 15. No obstante, en el tramo final del primer tiempo reapareció la irregularidad en ambos costados y la visita volvió a achicar la brecha, apoyada en buenos pasajes del venezolano Gendry Correa en los rompimientos y de Agustín Carnovale en la pintura. Así, los de Concepción del Uruguay llegaron al descanso apenas cuatro puntos abajo.

Foto: Damián Cáceres

En el tercer capítulo, Central volvió a despegarse en dos dígitos, a partir de una mejora en la efectividad desde el perímetro (4 triples en los primeros cinco minutos, contra apenas tres en toda la primera mitad) y porque logró sostener el ritmo ofensivo durante casi todo el parcial. La excepción fueron los últimos dos minutos, cuando cometió algunas pérdidas y Rocamora pudo correr la cancha y encontrar gol por esa vía. De todos modos, a diferencia de lo ocurrido en los primeros 20, el rojinegro cerró el cuarto con una buena renta de cara a los diez minutos finales.

En el último chico, Central mostró su mejor versión defensiva, ya que no le permitió a Rocamora convertir durante casi tres minutos y, con dos triples de entrada, se escapó a 16 puntos (hasta allí, la máxima del juego), en un desarrollo que levantó temperatura y derivó en las descalificaciones de Mario Ghersetti, en el local, y Franco Maeso, en la visita, tras un fuerte encontronazo en una acción de juego.

Foto: Damián Cáceres

Pese a una mini reacción de Rocamora, con un parcial de 5-0, los dirigidos por Martín Pascal cerraron el partido con una sólida labor en su propio canasto y con Johu Castillo dominante en la pintura, Aquiles Montani Wortzel letal desde el perímetro y Juan Siboldi aportando con los rompimientos al canasto.

De esta manera, Central alcanzó su decimocuarta victoria en 20 presentaciones y se mantiene como escolta de Provincial de Rosario, que en otro de los encuentros de la jornada vapuleó como visitante a Ciclista de Junín por 93 a 77. El próximo lunes, el rojinegro visitará a Lanús.

-Síntesis-

93/77

Central: Cristian Pérez 9, Lautaro Pividori 8, Nicolás Reynoso 7, Aquiles Montani Wortzel 17 y Johu Castillo 19 (fi), Cristian Zenclussen 3, Juan Siboldi 11, Mario Ghersetti 7, Marcos Panozzo 10, Benjamín Lado 2 y Tomás Caballero 0. DT: Martín Pascal

Rocamora: Tomás Losada 10, Gendry Correa 16, Maximiliano Acevedo 11, Valentino Occhi 12 y Franco Maeso 8 (fi), Tomás Jürgensen 2, Franco Ferreyra 0, Agustín Carnovale 12 y Pascual Santini 6. Entrenador: Sebastián Amato Amaya.

Parciales: 23-20, 46-42 y 71-61.

Árbitros: A. Trías y A. Costa.

Comisionado Técnico: M. Patriglia.

Estadio: J. M. Bértora.

Principales posiciones

Conferencia Sur

1° Provincial (Rosario) 17pg – 4pp.

2° Central Entrerriano 14pg – 6pp.

3° Gimnasia y Esgrima LP 13pg – 6pp.

4° Pico Fútbol Club 13pg – 6pp.

5° La Unión (Colón) 13pg – 7pp.