Central Entrerriano despedirá esta noche (21 horas) su gran 2025, que incluyó el ascenso y el título de campeón de la Liga Federal, cuando visite -en el Estadio El Coliseo de Junín- a Ciclista Juninse, con el objetivo de terminar el año con siete victorias y cinco derrotas, es decir, con registro positivo y de mitad de tabla hacía arriba en la Conferencia Sur.

El equipo de Martín Pascal comenzó la gira el lunes con derrota frente a Centenario de Venado Tuerto (90 a 74), pero se recuperó 48 horas después con un triunfo heroico sobre Pergamino Básquet por 72-71, luego de levantar una desventaja de siete puntos a falta de dos minutos en el reloj.

Central volvió encontrar buenas sensaciones en los cierres de los juegos y a tener en Aquiles Montani Wortzel una carta ofensiva gana partidos: al alero santafesino se despachó con 23 puntos (6 triples) y se consolida como el máximo anotador del equipo con 16.3 de promedio.

En cuanto a Ciclista, el conjunto Juninse no atraviesa una buena Liga y suma cuatro triunfos en diez partidos. Entre las seis derrotas que cosechó hasta acá, dos fueron como local (Pico FC y Racing de Avellaneda).