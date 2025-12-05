Central Entrerriano recibirá, desde las 21.30, a Quilmes de Mar del Plata en lo que será su novena presentación en la Liga Argentina, en el que además será su último juego ante su público en un año inolvidable, marcado por el ascenso y el título de campeón de la Liga Federal.

El Rojinegro, que ostenta un registro de cuatro victorias y cuatro derrotas, viene de caer entresemana como visitante frente a El Talar por 17 puntos, aunque buscará apoyarse en lo mostrado en su última presentación como local, cuando venció con autoridad a Lanús por 85-75.

La buena noticia para Central es que contará con plantel completo. Lautaro Pividori, quien arrastra una lesión en el hombro que requiere intervención quirúrgica, pudo jugar con normalidad los últimos dos encuentros, lo que es un buen síntoma para Pascal, especialmente en una etapa del calendario que exige una alta rotación por la seguidilla de partidos.

Enfrente estará un envalentonado Quilmes de Mar del Plata, que comenzó con una racha formidable de siete triunfos consecutivos y recién perdió el invicto hace 48 horas en su visita a La Unión de Colón (83-90). Además de ese compromiso, el Cervecero superó el martes a Rocamora en el inicio de su gira por Entre Ríos y afrontará su tercer juego en cuatro días, un trajín agotador que Central intentará aprovechar para imponer intensidad en el “José María Bértora”, un escenario que promete vibrar en la despedida del año ante el líder de la Conferencia Sur.