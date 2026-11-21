En la continuidad de su gira como visitante por la fase regular de la Liga Argentina de Básquet, Central Entrerriano sufrió una ajustada derrota ante Ciclista Juninense por 83 a 78 en el Coliseo del Boulevard. Con este traspié, el conjunto dirigido por Martín Pascal sigue sin poder festejar fuera de casa y acumuló su sexta caída en diez presentaciones en el certamen.

Pese a que el conjunto local logró imponerse en los cuatro cuartos, el Rojinegro se mantuvo en partido durante los 40 minutos y llegó con chances hasta el cierre. Sin embargo, el elenco de Leandro Genovese —que venía de dos caídas seguidas en la ruta ante Provincial y Regatas de San Nicolás— supo administrar la ventaja en las bolas decisivas para quedarse con la victoria.

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En el plano individual, al igual que había ocurrido el miércoles en la derrota frente a Pergamino Básquet, el ecuatoriano Johu Castillo volvió a ser la principal vía de gol de Central con 13 puntos. El ataque visitante estuvo bien repartido y contó con otros tres jugadores en doble dígito: Juan Siboldi aportó 12 unidades, mientras que Manuel Gómez y Justo Catalín sumaron 11 cada uno. Por el lado del Verdirrojo, la figura excluyente fue el experimentado pivote Damián Tintorelli, autor de un doble-doble con 20 puntos y 14 rebotes.

Sin tiempo para lamentos, Central Entrerriano buscará pasar de página rápidamente para intentar cortar su sequía como visitante. La próxima parada de la gira será este domingo ante Centenario de Venado Tuerto, en un duelo clave para levantar cabeza en las posiciones de la Conferencia Sur.