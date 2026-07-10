Central Entrerriano comenzó a delinear el plantel con el que afrontará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, certamen que se pondrá en marcha a mediados de octubre y que otorgará un ascenso a la Liga Nacional.

El conjunto rojinegro disputará su segunda campaña consecutiva en la segunda categoría del básquet argentino, con el objetivo de superar la instancia de octavos de final alcanzada en la edición pasada.

En las últimas horas, la entidad de España 283 oficializó la continuidad del entrenador Martín Pascal y de su asistente principal, Gerónimo Díaz Vélez, al frente del cuerpo técnico. Además, confirmó la renovación del interno ecuatoriano Johu Castillo, quien en su primera temporada con la camiseta rojinegra promedió 11,2 puntos, 5,8 rebotes, 0,9 asistencias y 0,6 tapas en 22,8 minutos por partido.

El ecuatoriano Castillo jugará una temporada más en Central Entrerriano.

Por otra parte, la primera incorporación confirmada es la del base gualeyo Manuel Gómez, quien tendrá su segundo ciclo en la institución tras haber formado parte del equipo que disputó la Liga Federal 2021, torneo que se desarrolló a puertas cerradas debido a la pandemia de coronavirus.

Con pasado en la Liga Nacional defendiendo las camisetas de Unión de Santa Fe y Argentino de Junín, Gómez llega procedente de Centenario de Venado Tuerto, donde disputó la última temporada de la Liga Argentina. En 32 encuentros promedió 13,1 puntos, 4,9 asistencias, 2,9 rebotes y 1,1 recupero por partido.

Mientras tanto, la dirigencia rojinegra continúa con reuniones y negociaciones para completar el plantel, con la intención de iniciar la pretemporada durante agosto.

Formato confirmado

La temporada 2026/27 de la Liga Argentina comenzará a mediados de octubre. El certamen se disputará en dos conferencias bajo el sistema de todos contra todos y la fase regular finalizará en marzo.

Los cuatro primeros de cada conferencia accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto disputarán la reclasificación al mejor de cinco partidos. Luego se jugarán los cuartos de final de cada conferencia y, posteriormente, los playoffs interconferencias.