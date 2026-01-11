Central Entrerriano tuvo el viernes su estreno en el 2026 con una sólida victoria en el “José María Bértora” frente a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 67, a partir de una destacadísima labor defensiva, y en la jornada de hoy buscará alcanzar su cuarta victoria al hilo, ya que cerró el 2025 con dos victorias de visitante.

Casualmente, la primera de ellas, fue ante su rival de hoy, el pasado 10 de diciembre, a quien venció en la localidad bonaerense de Pergamino -agónicamente- por 72 a 71, en el inicio de una seguidilla de triunfos que buscará extender, antes del primer clásico de la temporada ante La Unión, el próximo viernes en el estadio “Carlos Delasoie” de Colón.

Central suma un récord de ocho victorias y cinco derrotas, que lo meten de lleno en la pelea por los cuatro primeros puestos de la Conferencia Sur, que accederán directo a los playoffs o, bien, terminar entre el octavo y el decimosegundo, que disputarán los cruces de reclasificación por un lugar en los octavos de final, aunque todavía restar más de la mitad de la fase regular.

Por su parte, Pergamino Básquet es uno de los peores equipos de la conferencia y cuenta con un registro de apenas cinco triunfos y diez caídas, ubicándose en la posición 15 sobre 17 equipos y perfilándose por luchar por mantener la categoría junto a Rocamora de Concepción del Uruguay y Deportivo Norte de Armstrong, que marcha penúltimo y último respectivamente.

Para los bonaerenses el partido de esta noche será el tercero y último de su gira por Entre Ríos: el jueves iniciaron con una gran victoria sobre Rocamora (84-82) y el viernes padecieron una dura derrota frente a La Unión de Colón (93-67).