El pasado viernes, Central superó como visitante a Ferrocarril de San Salvador por 80-69, barrió la serie y fue el primer equipo entrerriano en asegurar la plaza a la Liga Federal 2025, dado que fue el único que sentenció su eliminaría de octavos de final en dos juegos.

Ahora, el objetivo del equipo rojinegro es coronar la temporada con el título de campeón provincial y esta noche comienza el camino de los cuartos de final con BH de Gualeguay, quien ostenta un hito en el “José María Bértora”, del cual buscará aferrarse para llevarse una victoria de Gualeguaychú, requisito fundamental para seguir en carrera.

Es que el equipo gualeyo fue el único que venció a Central Entrerriano en un partido oficial durante todo el 2024, contabilizando todas las competencias: Liga Federal, Torneo de la ADBG y el actual Pre-Federal.

El antecedente data del 23 de agosto, en el encuentro correspondiente a la primera fase, en el cual BH se impuso por 71-64. Aunque sin quitar méritos al enorme triunfo verdolaga, en aquella oportunidad los de Gualeguaychú contaron con un plantel diezmado por las lesiones.

Cuando volvió a contar con equipo completo, Central hilvanó ocho triunfos en fila y es el equipo con mejor actualidad de los ocho clasificados a cuartos de final.

De superar a BH, el equipo de Martín Pascal se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Santa Rosa de Chajarí o Sportivo Salvador.

Central tendrá ventaja de localía hasta la final y en la serie decisiva por el título tendrá ese beneficio siempre y cuando no sea finalista Regatas de Concepción del Uruguay, el mejor toda la fase regular con récord 12-0 contra los 10-4 del conjunto rojinegro.

-PROGRAMACIÓN-

Cuartos de final

Miércoles 21hs.

Central Entrerriano – BH de Gualeguay (Árbitros: C. Páez – A. Romero).

Regatas Uruguay – Urquiza de Santa Elena (R. Barón – C. Cáceres).

Santa Rosa – Sportivo San Salvador (D. Ortiz – D. Bernachi)

Ciclista de Paraná – Luis Luciano (E. Corradini –E. Arévalo)

Reclasificación a la Liga Federal

Miércoles 21hs.

Estudiantes de Concordia – Independiente de La Paz.

La Armonía – Ferro de San Salvador

Peñarol de Tala – Estudiantes de Paraná

Zaninetti de Concepción del Uruguay – Atlético Tala