El pasado sábado se definieron los primeros campeones de la temporada en el fútbol infanto-juvenil de la Liga Departamental de Gualeguaychú.

Por el Torneo Apertura “Jorge Risso” (Zona A) se consagró un único campeón: en la categoría 2012, Central Entrerriano se quedó con el título tras ganar los siete partidos disputados. Con puntaje ideal (21 unidades), le sacó siete de ventaja a Juventud Unida, su inmediato perseguidor, que ya no podrá alcanzarlo.

Isleños Independientes campeón de la Zona 2 en Sub 17

En tanto, por el Torneo Apertura “Alberto” Ferreyra se coronaron tres campeones. Isleños Independientes festejó en Sub 17 con 25 puntos, tres más que Defensores de Ceibas. En la categoría 2011 se invirtió el orden: el título fue para los ceiberos, también con tres unidades de ventaja sobre los de Villa Paranacito.

Por último, en la categoría 2015, Gimnasia se consagró con 21 puntos, producto de siete victorias, y sacó cinco de diferencia sobre Camioneros y seis respecto de Black, ya disputada la última fecha.