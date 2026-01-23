Con carácter y personalidad para remontar una desventaja de ocho puntos al cierre del penúltimo cuarto, Central Entrerriano derrotó como local a Provincial de Rosario por 87 a 83 y sumó su sexta victoria consecutiva, resultado que lo deja como escolta en la Conferencia Sur.

Una vez más, el correntino Cristian Pérez fue la figura del juego con 25 puntos y 6 asistencias, bien acompañado en el goleo por Montani Wortzel (15), Zenclussen (14) y el juvenil Juan Siboldi (12).

El inicio no fue favorable para el rojinegro, que mostró dificultades en ataque. Provincial aprovechó un buen pasaje del perimetral Gobetti para arrancar 7-2, hasta que Martín Pascal mandó a cancha a Pérez -goleador en el triunfo clásico ante La Unión- y el local cambió la cara. De la mano del correntino, que firmó 13 puntos y 4 asistencias en el parcial, Central cerró el primer cuarto con ocho de ventaja.

Cristian Pérez fue por segundo juego el goleador: esta vez con 25 puntos. Crédito: Damián Cáceres.

En el segundo segmento, el conjunto rojinegro perdió fluidez ofensiva y se sostuvo casi exclusivamente con dos triples de Siboldi. Tampoco logró imponer su habitual solidez defensiva y Provincial creció en el juego a partir del ingreso del experimentado Adrián Boccia, nivelando el trámite. Así, el local se fue al descanso largo apenas tres puntos arriba.

El tercer capítulo mostró la versión más deslucida de Central en ambos canastos. El equipo rosarino lo aprovechó para exhibir sus credenciales de líder, con un gran pasaje desde el perímetro de Gobetti y Gastón Gerbaudo, que le permitió sacar la máxima de ocho. En el cierre del parcial, Central ajustó detalles y recortó la diferencia a cuatro de cara a los últimos diez minutos.

Lautaro Pividori no sumó puntos, pero contribuyó con 6 rebotes defensivos. Crédito: Damián Cáceres.

En el tramo decisivo apareció el sello identitario del rojinegro: la defensa. Provincial estuvo casi tres minutos sin anotar y Central encontró respuestas desde el perímetro, con Pérez y Zenclussen asumiendo protagonismo para pasar al frente, sumado a un triple de Siboldi desde la esquina. Gerbaudo respondió con la misma moneda y devolvió la ventaja a la visita, pero el empuje del público en un José María Bértora que hervía de efervescencia terminó de inclinar la balanza.

Con buenas defensas y efectividad a distancia de Zenclussen, Pérez y nuevamente Siboldi, Central quebró la paridad y terminó de torcer el rumbo del partido para quedarse con una victoria trabajada y valiosa.

Ahora, como escolta de la Conferencia Sur con un récord de 11 triunfos y 5 derrotas, el rojinegro recibirá el próximo lunes a Deportivo Norte de Armstrong, que pelea en la parte baja, en busca de la séptima victoria consecutiva.

-Síntesis-

87/83

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 0, Cristian Zenclussen 14, Aquiles Montani Wortzel 15, Marcos Panozzo 9 y Johu Castillo 9 (fi), Cristian Pérez 25, Nicolás Reynoso 3, Benjamín Lado 0 y Juan Siboldi 12. Entrenador: Martín Pascal.

Provincial: Gastón Gerbaudo 19, Matías Acosta 12, Federico Gobetti 17, Abraham Barahona 9 y Gonzalo Torres 8 (fi), Álvaro Chervo 7, Santiago López 0 y Adrián Boccia 11. Entrenador: Esteban Gatti.

Parciales: 28-20, 46-43 y 64-68.

Árbitros: Franco Alaniz y Rodrigo Reyes Borras

Comisionado Técnico: Alberto Batistella

Estadio: José María Bértora (Central Entrerriano)