Central Entrerriano continúa aceitando su funcionamiento y este miércoles por la noche sumó un nuevo ensayo de pretemporada. En el “José María Bértora”, superó a Tomás de Rocamora, que también se prepara para la temporada de la segunda división del básquet argentino, por 80-70, con parciales de 26-19, 48-35 y 67-51.

El escolta paranaense Fausto Moussa fue el goleador del equipo y uno de los máximos anotadores del juego, con 15 puntos, seguido por el ecuatoriano Johu Castillo, autor de 14. En la visita se destacaron Juan Cruz Krapp, con 15, Tomás Losada, con 14, y Franco Maesso, con 12.

Johu Castillo había terminado como goleador en el amistoso con La Unión con 12 tantos y ahora aportó 14, Crédito: MR Fotografía.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Pascal cerró la serie de amistosos como local y tendrá otras dos pruebas antes del debut en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet. El 1° de octubre visitará a River, mientras que el 6 devolverá la visita a La Unión de Colón. Diez días después llegará el debut oficial ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

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-Síntesis-

Central Entrerriano 80: M. Gómez 19, C. Pérez 7, F. Moussa 15, D. Pineda 5, J. Castillo 14 (FI) J. Siboldi 9, I. Ortega 8, B. Lado 3, S. Fux 0. Entrenador: Martín Pascal

Rocamora 70: T. Losada 14, J. Krapp 15, T. Latorre 9, J. Scacchi, F. Maesso 12 (fi) J. Diotto 7, J. Sarjanovich 0, P. Santini 0, V. Occhi 8. Entrenador: Sebastián Amato.

Parciales: 26-19, 48-35, 67-51

Árbitros: E. Macías y N. Sartori

Estadio: José María Bértora.