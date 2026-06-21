Central Entrerriano cortó con el reinado de Juventud Unida en el básquet femenino local y se consagró campeón del Torneo Asociativo de Primera División 2026, tras ganar en el estadio Lucio Martínez Garbino por un contundente 60-36.

Josefina Acevedo y Camila Tolomei fueron las máximas anotadoras del equipo ganador con 13 puntos cada una, seguidas por su compañera Evangelina Silva con 9. Por su parte, la experimentada Yamila Cabrera fue la goleadora del conjunto local y del partido, firmando una planilla de 15 unidades.

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De esta manera, Central —que este año volvió a apostar fuerte al básquet femenino de la mano de Jorge Balbis, un nutrido cuerpo técnico y un plantel largo— se consagró campeón del Torneo Asociativo y ahora buscará ser protagonista en la Liga Entrerriana de Clubes, certamen en el que hasta el momento cosecha dos victorias y una derrota.

Por el lado de Juventud Unida, gran dominador de la disciplina en el plano local durante muchos años, la disciplina atraviesa un proceso de reestructuración: sin participación en el plano provincial y con varias jugadoras históricas que emigraron para reforzar a otros equipos de la provincia en el mencionado certamen entrerriano.