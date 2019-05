Central Entrerriano lo dio vuelta y se quedó con el clásico contra Carpinchos

Fue un partido parejo, los dos cometieron errores pese a que buscaron desnivelar con el juego de manos por sobre su rival, pero el nerviosismo muchas veces jugó en contra de las buenas intenciones y se cometieron errores que deslucieron el trámite. Sin embargo, no faltó emotividad, todas las pelotas se jugaron con dientes apretados y sabiendo de la importancia de ganar el clásico. A los 24 del primer tiempo, cuando había pasado realmente poco, Carpinchos aprovechó una gran salida de Gian Marco Marchetti, que eludió un tackle para iniciar un contragolpe que terminó en una sensacional corrida de Lucas Aleu para apoyar el primer try del partido. El propio Aleu convirtió con una certera patada para dejar las cosas 7-0 para los Tricolores, resultado que no se modificó en lo que quedaba del primer período. A la vuelta del descanso Central salió con todo, se plantó en campo adversario y fue generando situaciones. Hasta que a los 5 minutos, luego de una pelota bien manejada por la ofensiva Rojinegra, apareció Santiago Corujo para apoyar sobre el sector izquierdo. La patada de Juan Pablo Benedetti fue eficaz y las cosas quedaron 7-7. Central aprovechó el envión y un rato más tarde, luego de un buen empuje de sus delanteros, consiguió liberar la pelota para que el capitán Alfonso Casenave llegue al ingoal de Carpinchos y sume el segundo try, que no pudo ser convertido por Benedetti, quedando el partido 12-7 para Central. Los Tricolores buscaron reaccionar, tratando de abrir el juego para desnivelar con sus wines, pero la defensa de Central respondió bien, sin dejar trascender a los atacantes de Carpinchos, que descontó sobre los 17 con un penal de Lucas Aleu que dejaron las cosas 12-10 para Central. Los minutos finales fueron palo y palo, cada uno buscó atacar, Central desperdició un penal factible, pero el remate de Benedetti dio en uno de los postes. Sin embargo, Carpinchos no pudo progresar en ataque y el final del partido encontró a Central plantado en campo adversario, celebrando un triunfo trabajoso, apretado, pero que premia la eficacia del Rojinegro en el momento clave del juego. En el preliminar de M17 la victoria fue para Central 8-0, en una gran jornada de rugby en cancha del Rojinegro, ante una gran concurrencia que disfrutó del espectáculo, con las dos hinchadas alentando y viviendo un clásico que tuvo todos los condimentos.

SÍNTESIS

Central Entrerriano (12)

Luciano Vela, Agustín Barrere, Franco Carmona; Álvaro Ramos, Ángel Fernández; Iván Rébora, Agustín Espósito, Damián Campostrini; Martín Cincunegui, Santiago Corujo; Antonio Greissing, Alfonso Casenave, Renato Veronesi, Diego Romero; Felipe Casenave. DT: José Guidoni

Carpinchos (10)

Mario De la Concepción, Manuel Sittner, Eduardo Bartollini; Ignacio Ucelli, Martín Gómez; Joaquín Ancherama, Martín Funes, Imanol Cuenca; Tobías Crespo, Gian Marco Marchetti; Ignacio Ucelli, Melchor Medrano, Lucas Aleu, Beltrán Medrano; Juan Martín Dumón. DT: Emanuel Lapalma Cancha: Central Entrerriano – Árbitro: Claudio Tejero (UER) – Tantos: 24’ PT Try de Lucas Aleu, convertido por Lucas Aleu (Carpinchos); 5’ ST Try de Santiago Corujo convertido por Juan Pablo Benedetti (Central); 12’ ST Try de Alfonso Casenave (Central); 17’ ST Penal de Lucas Aleu (Carpinchos). Amonestaciones: Diego Romero, Santiago Corujo (Central), Joaquín Ancherama (Carpinchos). Cambios: Agustín Balbuena x A. Barrere, Juan Pablo Benedetti x F. Casenave, Andrés Farabello x D. Romero, Santiago Quiroga x D. Campostrini, Lucas YAkel x L. Vela, Miguel Zabaletta x A. Ramos (Central); Claudio Albornoz x M. Medrano, Juan Boari x J. M. Dumón (Carpinchos).