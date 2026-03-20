En el estadio José Martínez de Bahía Blanca, Central Entrerriano se impuso sobre Villa Mitre por 77 a 72, luego de igualar en 66 durante el tiempo reglamentario, en lo que fue el primero de los tres juegos de la gira.

Nicolás Reynoso fue la gran figura del partido con 16 puntos y 12 rebotes, mientras que Mario Ghersetti terminó como goleador del equipo y del encuentro con 17 unidades.

El conjunto rojinegro fue de menor a mayor en la noche bahiense y, tras cerrar el primer cuarto en desventaja, logró equilibrar un desarrollo deslucido y cargado de errores en ambos costados a partir de su intensidad.

Con el impulso de un gran ingreso de su capitán, el experimentado Mario Ghersetti, el equipo llegó al entretiempo en ventaja por la mínima y afrontó el último cuarto con el marcador igualado en 56.

Crédito: Prensa Villa Mitre de Bahía Blanca.

En el cierre del tiempo regular, Central tuvo la chance de ganarlo en las manos de Lautaro Pividori, pero el tiro no entró y el partido se extendió al suplementario.

Ya en la prórroga, el conjunto dirigido por Martín Pascal combinó su habitual intensidad defensiva con mayor aplomo en medio de pasajes erráticos de ambos equipos en ataque. Allí apareció Cristian Zenclussen, quien no había tenido protagonismo en los 40 minutos anteriores, pero aportó un doble clave y una recuperación decisiva. Sumado a la brillante labor de Nicolás Reynoso, Central selló una enorme victoria en su paso por Bahía Blanca.

Nico Reynoso, con un doble-doble, la gran figura de la noche. Crédito: Prensa Villa Mitre.

Con este triunfo, el rojinegro sumó su victoria número 22 en 29 presentaciones y se mantiene firme en la pelea por el uno, ubicándose a dos puntos del líder de la Conferencia Sur, aunque con un partido menos.

La gira continuará este sábado, cuando visite a Deportivo Viedma, y se cerrará el lunes frente a Pico Football Club en La Pampa.

-Síntesis-

72/77

Villa Mitre: Alejo Blanco 3, Federico Harina 12, Emilio Giménez 4, Ignacio Alem 12 y Franco Pennacchiotti 14 (fi) Fabián Sahdi 14, Julián Lorca 0, Luciano Tambucci 6, Manuel Iglesias 7. DT: Sebastián Ginóbili.

Central: Lautaro Pividori 10, Cristian Zenclussen 2, Nicolás Reynoso 16, Aquiles Montani Wortzel 12y Johu Castillo 8 (fi), Marcos Panozzo 2, Cristian Pérez 3, Mario Ghersetti 17, Juan Siboldi 7 y Benjamí Lado. Martín Pascal

Parciales: 21-17, 40-41, 57-57 y 66-66.

Árbitros: José Antonio Domínguez y Rodrigo Reyes Borras

Estadio: José Martínez (Bahía Blanca)