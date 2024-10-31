En el “José María Bértora”, Central Entrerriano extendió su gran presente en la temporada y logró un triunfo aplastante en el inicio de los cuartos de final.

El equipo de Martín Pascal, que no pierde desde la sexta fecha de la fase regular y lleva ocho partidos invictos, jugó un partido sensacional en ofensiva y sólido, como se caracteriza, en defensa.

En los primeros minutos de juego, sacó nueve de ventaja y la amplió a 18 en ese primer cuarto, que lo tuvo arriba en el cierre por 28-12. En el segundo capitulo no quitó el pie del acelerador y con individualidades en un altísimo nivel que se potenciaron con el muy buen funcionamiento colectivo, Central se despegó a 27 en ese parcial y arribó al descanso larga en ventaja por 43-19.

Al partido le sobró un tiempo, porque en el tercer segmento, los de Martín Pascal se alejaron por más de 30 y arribaron al último cuarto con una distancia inalcanzable en el tanteador (64-37).

El capitulo final sirvió para que ambos equipos roten el equipo y en ese contexto los juveniles de Central no desentonaron, porque el equipo mantuvo la amplia ventaja en el marcador, como el bajo goleo en contra y cerró con una victoria abrumadora de 85-54.

El equipo rojinegro tuvo puntos altísimos, pero sobresalieron desde el inicio Cristian Pérez, decisivo con los rompimientos al canasto y los lanzamientos a distancia, para firmar una planilla de 20 puntos, al igual que experimentado Mario Ghersetti, el mejor interno de la competencia, quien se despachó con 18 tantos y 8 rebotes

También se destacaron en el rubro goleo Mauricio Pane y el juvenil Juan Silboldi, desde la banca, con 10 conversiones cada uno.

Central sigue de racha, se puso 1-0 y match point en su serie de cuartos de final y el viernes buscará sentenciar la misma en Gualeguay. Como peor escenario deberá afrontar un tercer y decisivo punto, el domingo en el Bértora.

TODOS LOS RESULTADOS

Cuartos de final por el título

Regatas (Concepción del Uruguay) 68 - Urquiza (Santa Elena) 61

Central Entrerriano 85 - BH (Gualeguay) 54

Ciclista (Paraná) 85 - Luis Luciano 93

Santa Rosa (Chajarí) 86 - Sportivo (San Salvador) 82

Final por el pase a la Liga Federal

Peñarol (Rosario del Tala) 83 - Estudiantes (Paraná) 76

Estudiantes (Concordia) 73 - Independiente (La Paz) 57

Zaninetti (C. del Uruguay) 64 - Atlético (Rosario del Tala) 75

La Armonía (Colón) 78 - Ferrocarril (San Salvador) 82