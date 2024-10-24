En el “José María Bértora”, ante un bajo acompañamiento de público, probablemente por la lluvia torrencial en los minutos previos, Central Entrerriano logró un triunfo categórico en el inicio de los octavos de final del Torneo Pre-Federal de básquet entrerriano, denominado oficialmente Superliga Provincial 40 “años”.

El equipo rojinegro, que había finalizado la fase regular como primero de su grupo y segundo entre la totalidad de las cuatro zonas, fue ampliamente a su rival, que arribó a los playoffs, luego de eliminar en la serie de repechaje a Vélez Sarsfield de Chajarí en tres juegos y con desventaja de localía.

Pero el equipo de la Capital del Arroz no pudo dar el golpe esta vez en Gualeguaychú y se topó con un Central superlativo, que lo redujo a la mínima expresión y no le dio ninguna esperanza de llevarse el triunfo del “José María Bértora”.

La paridad solamente se vio en los primeros cinco minutos del juego, pura y exclusivamente porque el equipo local arrancó errático en ofensiva. Pero cuando la jerarquía de sus nombres empezó a encontrar fluidez en ataque, Ferro no pudo hacer nada ante el poderío de Central, que se llevó el primer parcial 26-14, estiró a 48-28 en el segundo capitulo y en el tercero se despegó por 63-36. Bajo un poco la intensidad en el último capítulo, pero se quedó con un triunfo cómodo por 77 a 52.

Central Entrerriano sentenció la historia en la mitad del partido y el entrenador Martín Pascal se dio el lujo de cuidar piernas con vistas a partido del viernes en San Salvador y jugó la segunda mitad con uno o dos titulares y el resto integrantes de la segunda y tercera unidad.

El goleador del local y del juego fue el experimentado Mario Ghersetti con 18 puntos, seguido muy de cerca por Leandro Quarroz con 15 y Mauricio Pane con 14. Mientras que desde el banco tuvieron buenos aportes Valentino Maruri con 8 tantos y Benjamín Lado con 6.

Por su parte, en la visita sobresalió el juvenil Santiago Challió, con pasado por las formativas de Central, quien finalizó con 10 unidades y fue el único en los suyos en superar el doble dígito en el goleo.

La serie continuará el próximo viernes con el segundo juego en San Salvador y un nuevo triunfo le dará al equipo rojinegro la clasificación a los cuartos de final y a la Liga Federal 2025. Mientras que, en caso de una victoria de Ferro, la llave se define el domingo en Gualeguaychú con el tercer y último punto.

Todos los resultados

Octavos de final – Juego 1

Regatas (Concepción del Uruguay) 60 – 75 Independiente (La Paz).

Central Entrerriano 77 – 52 Deportivo Ferrocarril (San Salvador).

Santa Rosa (Chajarí) 85 – 60 Estudiantes (Paraná).

Ciclista (Paraná) 62 – 55Atlético Tala.

Luis Luciano 74 – 78 Zaninetti (Concepción del Uruguay).

Sportivo San Salvador 77 – 66 Peñarol (Rosario del Tala).

Atlético BH (Gualeguay) 60 – 56 La Armonía (Colón).

Urquiza (Santa Elena) 68 – 48 Estudiantes (Concordia).