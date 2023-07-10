Con un clima de fiesta, una gran concurrencia y un José María Bértora casi colmado, la Liga Provincial U15 tuvo un cierre estupendo con el choque entre Central Entrerriano y NEptunia que terminó consagrando a los Rojinegros como loso pudo hacer mejores de la provincia.

Fue un contundente 85-43 a favor del equipo de Francisco Silvestrini, que marco diferencias de entrada y con la defensa como principal argumento, sumado a labores ofensivas salientes en distintos momentos del partido, fue ampliando la diferencia y ganando con mucha autoridad, ante un Neptunia que se vio superado y poco pudo hacer para frenar el vendaval de Central.

De entrada hubo cierta paridad, los dos apresuraron sus primeros ataques y por eso fueron parejos hasta que Neptunia se colocó 10-8 arriba con un triple de Fernández Benetti. Central había empezado a mostrar buenas apariciones de Felipe González cerca del canasto y un par de corridas de Nahir Martínez, mientras que Neptunia, con Mateo Zurbriggen y Gómez Canoniero corriendo la cancha pudo impresionar bien.

Pero la defensa de Central empezó a torcer la historia, en los últimos 5 minutos del cuarto inicial el equipo de Silvestrini metió un parcial 12-1 que le permitió ganar el cuarto inicial 20-11.

En el segundo parcial las cosas se complicaron para Neptunia, que tuvo muchos problemas para poder subir el balón y perdió varias ofensivas casi sin poder mirar el aro. Ofensivamente, Central tuvo en Cristhian Sánchez junto a Santiago Silva a una dupla importante, primero para cortar en línea inicial y correr la cancha para empezar a estirar la ventaja. Neptunia buscó potencia bajo los canastos con Felipe Galante, pero tuvo enormes problemas para poder organizar su juego, se vio superado por Central, que de la mano de Sánchez y un buen aporte de Santiago Cansina cerca del aro, se despegó y llegó al entretiempo arriba 44-21.

Sin dejar espacio a dudas, pese a que Neptunia intentó reaccionar con más carácter que buen juego, el Rojinegro jugó seriamente el segundo tiempo y mantuvo la supremacía al momento de correr la cancha. De la mano de Sánchez, con buenos momentos de Silva, Cansina y Martínez, los locales siguieron manejando los hilos del partido y la diferencia fue cada vez más grande. Netunia no pudo jugar, Central no lo dejó, pese a buenas intenciones, los dirigidos por Aldo Risso tuvieron una tarde para el olvido.

El cuarto final estuvo de más, Neptunia guapeó con Zurbriggen y Galante pero no fue suficiente siquiera para recortar la diferencia. Central mantuvo el mejor juego, aún cuando su entrenador rotó al equipo, pero Cansina, Silva y González redondearon un muy buen trabajo para que la fiesta del Rojinegro sea completa.

Central es un incuestionable campeón entrerriano. Mantuvo el invicto de toda la competencia provincia, con jugadores rindiendo en alto nivel y con un trabajo colectivo que se nota en cada partido.

FICHA

Central Entrerriano 85

Nahir Martínez 15, Felipe Vázquez 0, Santiago Silva 11, Cristhian Sánchez 22, Dardo Boari 0, Juan Cruz Massaferro 0, Santino Navone 2, Santiago Cansina 12, Bernabé Wessolowsky 7, Santino Boullón Faifer 2, Felipe González 14, Juan Friedrich 0. Entrenador: Francisco Silvestrini

Neptunia 43

Valentín Gómez Canoniero 5, Tomás Rodríguez 0, Bautista Martínez 5, Mateo Zurbriggen 9, Benjamín Fernández Benetti 5, Juan Manuel Arrate 0, Ayran Arakaki 3, Juan Vergara 2, Felipe Galante 7, Faustino Otarán 4, Domingo Maya 3, Salvador Sosa Ryan 0. Entrenador: Aldo Risso.

Estadio: José María Bértora

Árbitros: Javier Mendoza, Maxi Robles y Cristian Cáceres.