Central Entrerriano continúa con el armado del plantel para afrontar la Liga Argentina de Básquet 2026/27 y en las últimas horas confirmó una nueva ficha. Se trata del paranaense Fausto Moussa, quien llega desde Instituto de Córdoba, donde disputó la última edición de la Liga Nacional.

Moussa, de 1,86 metros y 21 años, puede desempeñarse como escolta o alero. En su última temporada en el conjunto cordobés promedió 1,3 puntos, 0,5 rebotes, 0,1 recuperos y 0,2 asistencias en 5,5 minutos por partido.

El jugador surgido en el club Rowing cuenta con experiencia en selecciones argentinas formativas e incluso fue convocado por Pablo Prigioni al seleccionado mayor para un amistoso frente a Uruguay en Paysandú, en 2024.

Además de la llegada de Moussa, Central confirmó las continuidades del base correntino Cristian Pérez y del interno ecuatoriano Johu Castillo, junto con la incorporación del base gualeyo Manuel Gómez, quien tendrá su segunda etapa en la institución.

En contrapartida, y según pudo saber Ahora ElDía, una de las piezas del ascenso en 2025 no continuará en el rojinegro: Lautaro Pividori seguirá su carrera en Comunicaciones de Mercedes.

La dirigencia continúa con reuniones y negociaciones para completar el plantel, que a mediados de agosto iniciaría la pretemporada bajo la conducción de Martín Pascal y su cuerpo técnico.