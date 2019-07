En un campo de juego pesado, Central ratificó su hegemonía sobre Carpinchos derrotando al equipo del Parque con autoridad. La visita superó en lo técnico, físico y psicológico a un Carpinchos que nunca pudo meterse en partido. Con un buen trabajo de los forward empujó al local contra su in goal y no extrañó que a los 7 minutos se adelantara en el tablero. El zurdo Juan Pablo Benedetti pidió palos y acertó a las “H”. Fue el 3-0 con el que se abrió el partido. Esbozó una leve reacción Carpinchos que tuvo una inmejorable ocasión para igualar el cotejo, sin embargo Lucas Aleu no acertó con su patada a las “H” en un penal para el dueño de casa. En el final del primer tiempo llegaron más emociones al parque Unzué. A los 35´ Lucas Aleu pidió palos nuevamente, acertando en esta oportunidad. La alegría no duró demasiado en Carpinchos. Santiago Corujo, esquivó un par de tackles y habilitó a Diego Romero quien corrió 20 metros para tirarse de “palomita” y adelantar nuevamente en el tablero a Central Entrerriano en el cierre de la etapa inicial. Restaba un minuto para que se cumplieran los 40´reglamentarios. Lamentablemente, para los intereses de la visita, Juan Pablo Benedetti no acertó la conversión, culminando el primer tiempo 8-3 favorable al de Calle España.