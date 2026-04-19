El primer cuarto se presentó cuesta arriba para Central, que sufrió la alta efectividad de Gimnasia en los lanzamientos externos. El visitante castigó desde el arranque: metió cuatro triples en sus primeros seis intentos y marcó el pulso del juego. El rojinegro nunca logró imponer la solidez defensiva que lo caracteriza ni pudo correr la cancha para sumar en transición. Además, apenas convirtió un tiro a distancia, en manos de su goleador Aquiles Montani.

En el inicio del segundo período, el equipo de Martín Pascal reaccionó. Ajustó la marca, equilibró el juego en ambos costados y encontró respuestas desde el banco con el aporte de Mario Ghersetti. A la par, Lautaro Pividori firmó un buen pasaje en ataque, lo que le permitió remontar una desventaja de seis puntos y volver a tomar la delantera.

Pero el partido volvió a torcerse. Nicolás Reynoso, una de las figuras de la temporada, sufrió la rotura de ligamentos cruzados tras una acción de juego. A esa baja se sumó la ausencia de Cristian Pérez, preservado por un esguince, y Central quedó corto en la rotación.

Nico Reynoso se rompió los ligamentos y se despide de la temporada. Crédito: MR Fotografía.

Gimnasia capitalizó el golpe anímico y la merma de recursos. Encontró en Gianfranco Sinconi una vía confiable para sumar en la pintura y cerró la primera mitad en ventaja. Central, de todos modos, sostuvo la intensidad y se mantuvo en juego con el protagonismo ofensivo de Juan Siboldi, autor de seis puntos en el parcial.

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En el tercer cuarto, Central no logró reaccionar en el arranque y Gimnasia aprovechó el envión con los triples de Ezequiel Paz, el aporte goleador de Juan Francisco Boffelli desde la banca y el rendimiento sostenido de Sinconi en el juego interior. Sin embargo, el local respondió en el tramo final del período desde la intensidad, liderado por Lautaro Pividori, que anotó cinco puntos consecutivos para reducir a la mitad la diferencia de diez que había alcanzado la visita.

Crédito: MR Fotografía.

En los diez minutos finales, los dirigidos por Martín Pascal mostraron sacrificio ante la adversidad, pese a las pocas variantes. Llegaron a ponerse a un doble, pero el desgaste pasó factura: varias pérdidas derivaron en puntos de Gimnasia en transiciones rápidas.

El equipo rojinegro lo dio todo, pero no logró la remontada y volvió a perder como local en la temporada tras 15 partidos —su única caída había sido ante Racing de Avellaneda en la segunda fecha de la fase regular—. Con la serie igualada en uno, ahora deberá ganar el martes o el jueves para forzar un quinto y decisivo juego, dentro de siete días en el Bértora.

-Síntesis-

66/73

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 12, Cristian Zenclussen 8, Nicolás Reynoso 4, Aquiles Montani Wortzel 11 y Johu Castillo 14 (fi), Mario Ghersetti 8, Marcos Panozzo 3 y Juan Siboldi 6. DT: Martín Pascal

Gimnasia y Esgrima (LP): Raúl Pelorosso 12, Ezequiel Paz 22, Joan Gutiérrez 1, Agustín Vergara 11 y Gian Franco Sinconi 10 (fi), Juan Francisco Boffeli 15, Matías Carneglia 2, Pedro Pérez Di Salvo 0 y Juan Martín Ibarra 0. DT: Fabián Renda.

Parciales: 18-24, 33-35 y 52-56.

Árbitros: Silvio Guzmán y Guillermo Grondona.

Estadio: José María Bértora