Mario Ghersetti se destacó en el equipo de Martín Pascal con 15 puntos y 8 rebotes. Lo siguieron Cristian Zenclussen (12), Nicolás Reynoso (11) y Cristian Pérez (10). En el local, que convirtió 16 triples, sobresalieron el brasileño Derick Machado y Matías Cueva, ambos con 16 tantos.

El inicio mostró ritmo alto y una efectividad notable de los dos lados. El Talar se apoyó en los lanzamientos de tres puntos —una tendencia que impuso desde el arranque—, mientras que Central lastimó en la zona pintada con Ghersetti, autor de 11 puntos en ese tramo.

La paridad se rompió cuando Central dejó de encontrar vías de anotación y el local mantuvo un porcentaje muy elevado desde los 6,75 metros. Sobre el cierre del primer cuarto, dos triples de Matías Cuello estiraron la diferencia y El Talar se fue al descanso inicial con una ventaja de nueve.

En el segundo período, Central mejoró en defensa y limitó a menos de la mitad los puntos que había concedido en los primeros diez minutos. De todos modos, tampoco logró sostener un ataque fluido, salvo por algunos aciertos de Cristian Pérez desde el perímetro. Aun así, el Rojinegro redujo la distancia a cuatro al cierre del primer tiempo.

Tras el entretiempo, el equipo de Pascal mantuvo la intensidad defensiva, pero continuó con porcentajes bajos en sus tiros de campo. El Talar volvió a encontrar respuestas con los triples y creció la figura de Matías Cueva, eficaz en transiciones rápidas y en acciones de uno contra uno hacia el aro.

Central exhibió una noche muy floja desde el perímetro (5/22 en triples) y también en la línea de libres (13/21). Esa ineficacia permitió que el local tomara una ventaja de dos dígitos en el tercer cuarto. Si bien el equipo de Pascal redujo la diferencia sobre el final del período, en el último no consiguió mejorar sus números ofensivos y El Talar cerró una victoria cómoda, que lo mantiene invicto como local.

El Rojinegro quedó con récord 4-4 en la Liga Argentina, acumuló su tercer traspié fuera de casa y ahora se prepara para una prueba exigente como local: el viernes recibirá al invicto Quilmes de Mar del Plata, que anoche venció en Concepción del Uruguay a Rocamora por 84-78 y sostiene un arranque perfecto en siete presentaciones.

-Síntesis-

85/68

El Talar: Facundo López Banegas 6, Matías Cueva 16, Enzo Giménez 7, Derick Machado 16 y Tomás Verbauwede 10 (fi), Matías Cuello 12, Conrado Solana 6, Facundo Sanz 7, Joaquín Barzatsqui 3, Franco Aibar 2, Joaquín López 0 y Joaquín Embon 0. Entrenador: Leandro Genovese.

Central Entrerriano: Cristian Pérez 10, Cristian Zenclussen 12, Nicolás Reynoso 11. Aquiles Montani Wortzel 9 y Mario Ghersetti 15 (fi), Lautaro Pividori 1, Johu Castillo 2, Marcos Panozzo 2, Juan Siboldi 4 y Benjamín Lado 2. Entrenador: Martín Pascal

Parciales: 31-22, 44-40 y 59-52.

Árbitros: Guillermo Grondona y Romina Morales Ibarra.

Comisionado Técnico: Diego González.

Estadio: Roberto Contini (Bella Vista)