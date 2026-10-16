Llegó el día esperado. Una nueva ilusión se pone en marcha para Central Entrerriano en la Liga Argentina de Básquet. El destino hizo que el estreno sea ante el mismo rival y en el mismo escenario en el que culminó la temporada pasada: Gimnasia y Esgrima de La Plata y el polideportivo de calle 4, entre 51 y 53.

El conjunto rojinegro afrontará su segunda campaña consecutiva en la segunda división del básquetbol argentino. En la primera, su sueño se esfumó en los octavos de final, tras caer 3-1 en la serie ante el Lobo, luego de haber finalizado segundo en la Conferencia Sur y de haberle ganado los dos encuentros al elenco platense en la fase regular.

Para esta temporada, Central apostó por una importante renovación en comparación con el año pasado. Mantuvo a todo el cuerpo técnico, pero, en cuanto a los jugadores, solo repiten el base Cristian Pérez —el nuevo capitán—; el escolta Justo Catalín, quien se rompió los ligamentos en el primer partido y no pudo volver a jugar; y el interno ecuatoriano Johu Castillo. También continúan los juveniles Juan Siboldi —la gran revelación del equipo en la Liga pasada— y Benjamín Lado, quienes ocuparán fichas U21 este año.

Puede interesarte

En tanto, sumó cuatro caras nuevas: el base gualeyo Manuel Gómez, en su segundo ciclo en el club; el escolta paranaense Fausto Moussa; el ala-pivote zarateño Damián Pineda; y el pivote cordobés Ignacio Ortega.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de La Plata, que el año pasado llegó a las semifinales, instancia en la que cayó ante el campeón y ascendido Lanús, cambió de entrenador: Fernando Calvi, de extensa trayectoria como asistente y entrenador en clubes de la Liga Nacional, reemplazó a Fabián Renda. En cuanto a los jugadores, el Lobo, al igual que Central, renovó más de la mitad de su plantilla. Continúan Raúl Pelorosso, Pedro Pérez Disalvo, el cubano Joan Gutiérrez Conde y el uruguayense Juan Francisco Boffeli, mientras que se sumaron Facundo Sanz, Matías Cueva, Facundo Ferraro, Lucio Castellani (ex Racing) y Paulo Salazar.

Una gira exigente para comenzar

Central Entrerriano viajará a La Plata este viernes a las 6 de la mañana con diez jugadores. A los nueve profesionales mencionados se sumará el juvenil Simón Leissa. Una vez en destino, el plantel realizará un entrenamiento regenerativo al mediodía en el Polideportivo Víctor Nethol. Luego almorzará y descansará en el hotel, a la espera del gran debut de la noche.

La gira rojinegra continuará el domingo y el martes en Mar del Plata, donde se enfrentará a Quilmes y Unión, respectivamente. Así, Central afrontará tres compromisos como visitante en apenas cuatro días, antes del estreno como local, el sábado 24 frente a Pergamino Básquet.

River dio el golpe en la jornada inaugural

River Plate, flamante ascendido, derrotó como visitante a Quilmes de Mar del Plata por 79-78, por la Conferencia Sur. Por su parte, en la Conferencia Norte, Unión de Santa Fe derrotó como local a Bochas Sport Club de Córdoba por 96-87.