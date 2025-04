Central Entrerriano buscará recuperar el camino de la victoria, luego del traspié que sufrió hace cinco días como local ante BH (72-76), quien lo privó de sumar su sexto triunfo en fila.

Pese a esa derrota y de quedar libre en la fecha que se jugó el fin de semana, el equipo de Martín Pascal conserva la condición de líder en la Conferencia Litoral, que reúne a los equipos entrerrianos, con 21 puntos (9 ganados – 3 perdidos).

Sportivo San Salvador, su rival esta noche, llega entonado tras ganarle el sábado a Ferro, su clásico rival, por 84 a 75, que lo mantiene como uno de los cuatri equipos que mantiene un registro positivo, es decir más victorias que derrotas (7-5).

En otro de los partidos de esta noche, Luis Luciano de Urdinarrain, que perdió seis de sus últimos siete encuentros, visitará a Atlético Tala, que viene de lograr un gran triunfo ante BH en Gualeguay.

CONFERENCIA LITORAL

Partidos para hoy

Martes 22

21hs. Atlético Tala - Luis Luciano

21hs. Sportivo San Salvador - Central Entrerriano

Miércoles 23

21hs. Regatas Uruguay - Ferro San Salvador

21.30hs. Urquiza de Santa Elena – Ciclista de Paraná

POSICIONES

Central Entrerriano 21

BH de Gualeguay 21

Atlético Tala 19

Sportivo San Salvador 19

Ferro San Salvador 19

Regatas Uruguay 18

Luis Luciano 18

Ciclista de Paraná 18

Urquiza de Santa Elena 13

-Al final los ocho primeros jugarán los playoffs de conferencia (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), mientras que el noveno finalizará su participación.