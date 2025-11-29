Central afrontará su séptimo juego de la temporada después de un arranque de tres victorias y tres derrotas, en un inicio condicionado por varias bajas por lesiones. Esta noche se producirá el debut del escolta Cristian “Kiki” Zenclussen, reemplazo de Justo Catalín –se rompió los ligamentos cruzados en la primera fecha-, pero el Rojinegro no contará con el base Lautaro Pividori, aún con una lesión en el hombro y sin plazos claros de recuperación.

La última presentación de Central fue el miércoles 19 en Concepción del Uruguay, donde cayó ante Tomás de Rocamora por 77-74. Al respecto, y sobre el regreso a la competencia, Martín Pascal señaló a Ahora ElDía: “Este parate nos permitió recuperar a los chicos que arrastraban molestias físicas y sumar a Zenclussen al día a día y a nuestra ideología de juego”.

“En lo deportivo también nos sirvió para ajustar aspectos que debemos mejorar en relación a los primeros partidos, a sabiendas de que vamos a encarar una recta de seis juegos antes del receso por las Fiestas”, agregó.

En cuanto a Lanús —que llega con un récord de cuatro triunfos y tres caídas y disputará su último partido de la gira por Entre Ríos, tras perder con La Unión el martes y vencer a Rocamora el jueves—, Pascal analizó: “Hemos mirado y estudiado profundamente a Lanús. Sabemos que es un equipo con grandes nombres y de jerarquía para la categoría, además de prepararse para ser protagonista esta temporada”.

“Trataremos de aprovechar el desgaste que traen por esta seguidilla de juegos en la provincia e imponer nuestra intensidad y energía, sumado al apoyo de nuestros hinchas, para hacernos fuertes de local, que fue lo que nos propusimos para este torneo”, concluyó.