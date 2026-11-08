Central Entrerriano recibirá esta noche a Regatas de San Nicolás con el objetivo de alcanzar su tercera victoria en fila —y de la temporada— para empezar a escalar en las posiciones de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet, tras un comienzo con tres derrotas como visitante.

En su última presentación, el conjunto rojinegro tuvo una actuación convincente nada más y nada menos que ante La Unión de Colón por 103-80, donde se destacó la gran producción ofensiva del equipo, que posicionó a seis jugadores en doble dígito.

Sin embargo, no todo fue a pedir de boca para Martín Pascal, ya que sobre el final del juego Manuel Gómez —quien había sido el máximo anotador en el clásico con 21 puntos— sufrió una distensión muscular que requiere una evaluación día a día y es duda para esta noche.

Según pudo saber Ahora ElDía, la idea del jugador junto al cuerpo técnico y médico es esperar hasta último momento y probar en la entrada en calor para definir si podrá sumar minutos esta noche. Ante la posible baja del escolta gualeyo, es probable que Justo Catalín, de gran partido ante La Unión, sume más protagonismo en la base junto a Cristian Pérez.

Para Central será su tercera presentación seguida en el “José María Bértora” —tras vencer a Pergamino y a La Unión de Colón— de las cinco que tiene consecutivas, antes de iniciar una nueva gira por las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. El martes será local ante Provincial de Rosario y el viernes afrontará otro cruce entrerriano ante Rocamora de Concepción del Uruguay.

Regatas, por su parte, llega a Gualeguaychú con confianza, ya que en el comienzo de su recorrida por Entre Ríos superó el viernes por la noche a Rocamora en el “Julio César Paccagnella” por 92 a 75, y suma tres victorias en cuatro presentaciones.

El conjunto de San Nicolás tiene como principal figura al norteamericano Maurice Walton, quien registra 15,2 puntos y 10,5 rebotes por juego. En el goleo también sobresalen el ex Provincial de Rosario, Matías Acosta, con 12,2 de promedio, y Tomás Rossi, con 9,5 puntos y 8,5 rebotes respectivamente.

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El conjunto académico se prepara para afrontar los octavos de final del certamen entrerriano, donde se enfrentará a Ciclista de Paraná con ventaja de localía. La serie comenzará el miércoles —en principio a las 21 horas— en el "Antonio Giusto", continuará el viernes en Paraná y, de ser necesario un tercer y decisivo punto, culminará el domingo 15 en Gualeguaychú.