En el cierre de la seguidilla de cinco partidos como local, Central Entrerriano se enfrentará esta noche frente a Tomás de Rocamora, en el choque de equipos entrerrianos que marcará su octava presentación en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

Los dirigidos por Martín Pascal vienen de sufrir su primera derrota en el “José María Bértora”, cuando el martes pasado cayeron frente a Provincial de Rosario (74-90). Además, ese revés los dejó con récord negativo (3 ganados y 4 perdidos), por lo que necesitan volver a la victoria y recuperar las buenas sensaciones de cara a la gira que tendrán la semana que viene por Pergamino, Junín y Venado Tuerto.

En cuanto al juego, Central no ha encontrado —salvo en las victorias frente a Pergamino y La Unión de Colón— su característica intensidad defensiva, faceta desde la cual empieza a edificar sus triunfos, muchos de ellos contundentes, al menos cuando juega en casa.

Contra Provincial, además, el elenco rojinegro estuvo errático en ofensiva y no tomó los mejores tiros. La noticia esperanzadora fue la reaparición de Manu Gómez, uno de los tres máximos goleadores del equipo en la temporada, quien sumó minutos ante los rosarinos pese a que transita la recuperación de un desgarro y no mostró señales de dolor, por lo que podría tener más rodaje en el partido de esta noche.

Por el lado de Rocamora, el conjunto de Concepción del Uruguay sí le pudo ganar a Provincial de Rosario en su última presentación y tuvo un comienzo aceptable, con tres triunfos y tres derrotas, aunque cayó en sus dos encuentros como visitante ante Centenario de Venado Tuerto y Deportivo Armstrong.

En cuanto a las individualidades, Valentino Occhi (15,2 puntos) y Lucas Latorre (12,3) son sus líderes ofensivos, aunque también cuenta con referentes destacados como el base juvenil Tomás Losada y el experimentado interno Franco Maeso, quienes continúan de la temporada pasada.