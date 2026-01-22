Central Entrerriano, envalentonado por el triunfo el viernes pasado en el clásico y por arrastrar una racha de cinco victorias en fila, recibirá hoy desde las 21.30 horas al líder Provincial de Rosario, en uno de los partidos más saliente que tendrá esta semana la Liga Argentina.

El rojinegro ostenta un récord de 10 victorias y 5 derrotas contra 14-3 de los rosarinos, y de ganar esta noche se posicionará como escolta, entrando en la segunda mitad de la fase regular.

Para este partido, Martín Pascal recupera a Nicolás Reynoso, quien se ausentó en los dos últimos partidos por una fractura de tabique. Esta noche, con una protección (máscara), el escolta santafesino volverá a sumar minutos y alargará la rotación de un equipo que apuesta a un ritmo intenso de juego durante los 40 minutos.

En contrapartida, el capitán Mario Ghersetti, quien se recupera de un desgarro de 8 milímetros, sufrido el pasado 9 de enero en la victoria Villa Mitre, no vería acción y se lo aguardaría para los próximos compromisos del equipo: el lunes contra Deportivo Norte de Armstrong, también en el “Bértora”, y el viernes ante Racing en Avellaneda.