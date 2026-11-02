Central Entrerriano recibirá a La Unión de Colón en el primer clásico de los dos que, como mínimo, tendrá la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto rojinegro buscará darle una alegría a su público y continuar la recuperación, luego de un comienzo adverso que incluyó tres derrotas consecutivas como visitante, en una gira que comprendió sus presentaciones ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes y Unión de Mar del Plata.

La primera victoria de Central llegó hace ocho días, cuando en su debut como local superó con claridad a Pergamino Básquet por 90-68. Ese resultado le permitió cortar la racha negativa y llegar con otro ánimo al cruce frente al conjunto colonense, ante el que registra buenos antecedentes recientes.

El equipo dirigido por Martín Pascal se impuso en los dos enfrentamientos de la temporada pasada, ambos disputados a principios de este año. El último se jugó el 27 de febrero en el José María Bértora y terminó con una contundente victoria rojinegra por 99-72. Juan Siboldi, quien continúa en el plantel de Central, fue uno de los destacados de aquella noche, con 18 puntos.

La superioridad del equipo de Gualeguaychú también se trasladó a los amistosos de pretemporada para este torneo, en los que se enfrentaron en dos oportunidades, una en cada ciudad, con sendas victorias para Central Entrerriano. Sin embargo, más allá de esos antecedentes favorables, ambos equipos llegan al clásico con la necesidad de mejorar su rendimiento en el comienzo de la competencia oficial.

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Central acumula tres derrotas y una victoria en sus primeras cuatro presentaciones. Si bien consiguió un triunfo convincente ante Pergamino en su estreno en el Bértora, todavía busca mayor regularidad en su funcionamiento, tanto en el rendimiento de algunos de sus referentes y jugadores más experimentados como en el aspecto defensivo, una de las características que identifican a los equipos de Pascal.

La Unión, por su parte, presenta el mismo registro de una victoria y tres caídas. Al igual que Central, consiguió su único triunfo frente a Pergamino Básquet, aunque también perdió como local ante River Plate. Sus otras dos derrotas fueron en condición de visitante, frente a Provincial de Rosario y Racing Club de Avellaneda.

El equipo colonense es dirigido por el gualeguaychuense Martín Guastavino, quien transita su quinta temporada al frente del plantel. Para esta campaña, La Unión afrontó cambios importantes en su conformación, con las salidas del jugador perimetral Nicolás Enriques y del pivote Rodrigo Acuña, una de sus principales referencias ofensivas en la temporada anterior.

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Acuña sufrió la rotura del tendón de Aquiles en mayo, una lesión que lo dejó afuera del tramo final de los playoffs. Para cubrir su ausencia, la dirigencia incorporó al pivote Gianfranco Sinconi, de 2,04 metros de altura y con último paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. También sumó al U21 Tiziano Prome, quien viene de consagrarse campeón y conseguir el ascenso con Lanús.

Para este encuentro, Guastavino recupera al ex Central Entrerriano, el alero Matías Caire, quien no estuvo en la caída frente a Racing por suspensión, mientras que, por molestia física, no contaría con Lucio Longoni, lo que representará una baja de peso en el juego interior.

Con realidades similares en cuanto a los resultados, aunque con antecedentes recientes favorables para el local, Central y La Unión se medirán en el Bértora con el objetivo de conseguir un triunfo que les permita afianzarse en el comienzo de la temporada. El clásico entrerriano ofrecerá, además, una nueva medida para dos equipos que aspiran a volver a ser protagonistas de la Conferencia Sur.