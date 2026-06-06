Central Entrerriano recibirá esta noche, desde las 21 horas, a Juventud Unida en el estadio “José María Bértora”. Será el primer capítulo de la gran final del Torneo Asociativo de Primera División femenino, certamen organizado por la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú.

Ambos equipos llegan a esta instancia decisiva con el pecho inflado tras haber barrido con autoridad sus respectivas series de semifinales. El conjunto rojinegro despachó por 2-0 a Centro Bancario de Gualeguay, demostrando una gran solidez colectiva. Por su parte, las Decanas hicieron lo propio ante Luis Luciano de Urdinarrain, ratificando su chapa de candidatas en un torneo que expuso un interesante nivel competitivo.

Tanto las dirigidas por Jorge Balbis como las conducidas por Patricio Flejas concluyeron la fase regular con un récord idéntico: 5 victorias y apenas 1 derrota. Sin embargo, la diferencia de gol favoreció a Juventud Unida. Ese detalle matemático le permitió al equipo albiceleste adueñarse del primer puesto de la tabla general y, en consecuencia, asegurarse la ventaja de localía en esta serie final programada al mejor de tres juegos.

Durante la instancia de clasificación, la paridad entre los dos equipos de la ciudad quedó en evidencia, repartiéndose un triunfo por bando. En el duelo correspondiente a la primera rueda, Juventud pisó fuerte en el estadio "Lucio Martínez Garbino" y se impuso con un contundente 51 a 36.

La respuesta de Central Entrerriano llegó en la segunda vuelta: en un final no apto para cardíacos, las rojinegras se quedaron con la victoria en el "Bértora" por un agónico 48 a 47. Ese festejo tuvo un sabor doblemente especial, ya que le permitió al club quebrar una racha esquiva de seis años sin poder vencer a su clásico rival en la rama femenina.

La final también pondrá cara a cara a las dos máximas exponentes ofensivas del campeonato. Por el lado de Central, las miradas estarán puestas en Camila Tolomei, la goleadora máxima del certamen, quien ostenta un promedio de 14.7 puntos por partido en sus siete presentaciones.

Juventud Unida opondrá resistencia con su principal arma de ataque: Irina Giménez. La número 8 albiceleste es la segunda máxima anotadora de la competencia, registrando una media de 11.1 unidades en los ocho encuentros que le tocó disputar.

Tras el pitazo final de esta noche, la serie entrará en un bache temporal debido a los compromisos provinciales de Central Entrerriano. El Rojinegro debe afrontar su tercera y cuarta presentación en la Liga Provincial de Mayores: el sábado 13 recibirá a Zaninetti de Concepción del Uruguay, mientras que el miércoles 17 visitará a Unión de Crespo.

Por este motivo, la segunda final del Torneo Asociativo se postergará hasta el domingo 21, día en que la acción se mudará al estadio "Lucio Martínez Garbino". Allí, Juventud intentará hacer pesar su casa o, según lo que suceda esta noche, Central buscará dar la vuelta olímpica en suelo ajeno.