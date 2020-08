Central Entrerriano respaldó que el Corsódromo lleve el nombre de "José Luis Gestro"

“En primer lugar, destacamos que el proyecto fue y es idea originaria del Bloque de Concejales oficialistas de esta ciudad, no habiendo Central Entrerriano tenido injerencia alguna en dicha idea, y tampoco consultado por la misma en ningún momento, no obstante, desde ya que adherimos y la compartimos totalmente”, informó Claret y agregó: “Ello en el convencimiento de que José Luis no solo enalteció y engrandeció con su arte y creatividad a nuestra querida Marí Marí, sino que también a todo el conjunto del carnaval.

Inmediatamente después, el comunicado fundamenta sus argumentos: “Todos sabemos que su obra trascendió sin lugar a dudas las fronteras de Central Entrerriano, para redundar en un beneficio claro y palmario de nuestra ciudad, que es sabido que respira carnaval en cada una de sus esquinas. Desde tal perspectiva, consideramos un acto de estricta justicia tal proyecto, pues no es patrimonio artístico de Central Entrerriano, sino que de toda la ciudad de Gualeguaychú”.

Finalmente, el Presidente de Central Entrerriano volvió a reafirmar que la institución es una quinta parte de los organizadores del Carnaval del País: “Aclarado ello, también debemos hacer saber que formamos parte de una Comisión, conformada por cinco clubes, donde se ponen en debate cuestiones vinculadas a esa Sociedad y se toman decisiones que debemos respetar, aun cuando como en el presente caso, no las compartamos”.