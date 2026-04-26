En una fría pero soleada tarde de domingo, se disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”.

En el estadio Julio Colazo del Parque Unzué, Central Entrerriano consiguió su primera victoria en el certamen al derrotar por 1-0 a Pueblo Nuevo, en un encuentro equilibrado, dinámico y con situaciones repartidas, que recién se resolvió en el tramo final.

A los 29 minutos del segundo tiempo, tras una gran acción colectiva, Lucas Vera asistió con precisión —empalando la pelota— a Lautaro Weitzel, quien definió con un toque sutil por debajo de las piernas de Eduardo “Monona” Cano para marcar el único gol de la tarde.

Con este resultado, el subcampeón de la Copa Gualeguaychú sumó de a tres por primera vez y logró salir de la zona baja de la tabla. En contrapartida, el “Sabalero” acumuló su segunda derrota consecutiva y quedó en el décimo lugar.

Crédito: Carlos Doorman - Angela Cuadros.

Juventud no afloja y manda con autoridad

Juventud Unida volvió a mostrar su contundencia y se afianzó en la cima del torneo. Como visitante, goleó 3-0 a La Vencedora en el Estadio Municipal y se mantiene como único líder, con puntaje ideal y sin goles en contra.

Daniel Acosta, Federico López —de penal— y Bruno García marcaron para el conjunto albiceleste, que le sacó cinco puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores.

La Vencedora, por su parte, terminó con diez jugadores por la expulsión de Facundo Gasmán y sumó su segunda caída consecutiva, la primera en condición de local.

Triunfos repartidos en el resto de la fecha

En otros resultados, Juventud Urdinarrain le quitó el invicto a Central Larroque al imponerse 1-0 como local, con un tanto de Gastón Palacios a los 36 minutos del complemento.

Independiente también festejó fuera de casa: venció 2-0 a Defensores del Oeste con goles de Gonzalo Rodríguez y Santiago Cabral, y encadenó su segundo triunfo al hilo.

En tanto, Sarmiento logró su primera victoria en el torneo con una contundente goleada a domicilio por 4-0 sobre Camioneros, que continúa sin sumar puntos. Jonathan Ledesma, en dos ocasiones, Daniel Aranda y Sebastián Sandoval fueron los autores de los goles.

Debut con empate para el “Beto” Acosta

Norberto “Beto” Acosta tuvo su estreno como entrenador de Deportivo Urdinarrain y rescató un empate 1-1 como visitante frente a Unión del Suburbio. Nicolás Rivera abrió la cuenta para el conjunto de Villa María, mientras que David Tellechea selló la igualdad para el equipo del departamento.

Lo que dejó la fecha en el ascenso

En el Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna”, Sporting quedó como único líder con 10 puntos tras vencer 2-1 a Isleños Independientes como visitante (Lautaro Aguilar e Iván Schneider; Brian Molina para los locales), seguido por Defensores del Sur con 9 unidades, luego de superar 2-1 a Deportivo Gurises con dos goles de Rafael Ríos. En la tercera ubicación aparecen Black River y Sportivo Larroque, ambos con 7 puntos, tras el triunfo de Black River 2-1 con tantos de Gastón Peralta y Juan Cruz del Valle (Joel Garcilazo marcó para los larroquenses). La fecha también dejó la victoria de Juvenil del Norte 3-1 sobre Atlético Sur (Maximiliano Sosa, Rodrigo Dargains y Oliver Aguilar; Ramiro Nissero), mientras que Cerro Porteño derrotó 2-1 a Sud América y consiguió su primer triunfo en el torneo.

Posiciones

Juventud Unida 12

Central Larroque 7

Unión del Suburbio 7

Juventud Urdinarrain 7

Deportivo Urdinarrain 7

Independiente 6

Sarmiento 5

Central Entrerriano 5

Pueblo Nuevo 4

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Camioneros 0

Próxima fecha

Juventud Unida – Unión del Suburbio

Deportivo Urdinarrain – Central Entrerriano

Central Larroque – La Vencedora

Independiente – Camioneros

Pueblo Nuevo – Defensores del Oeste

Sarmiento – Juventud Urdinarrain