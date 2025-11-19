Luego de la gran victoria obtenida el viernes pasado, como visitante frente a Deportivo Norte, en doble suplementario, Central Entrerriano enfrenta esta noche a Tomás de Rocamora con novedades en el plantel.

Es que finalmente llegó el escolta Cristian “Kiki” Zenclussen, el último fichaje en sumarse al equipo, y esta noche tendrá su debut. Además, el capitán Mario Ghersetti se encuentra mucho mejor de la molestia en el tobillo que lo privó de jugar la semana pasada en Rosario y en Armstrong, por lo que volvería a sumar protagonismo esta noche.

En contrapartida, y a falta de los estudios médicos, el base Lautaro Pividori habría sufrido una luxación de hombro en el cierre del juego ante Provincial (en el primero de los dos juegos en Santa Fe) y de confirmarse ese grado de la lesión será baja por dos meses.

Por su lado, Tomás de Rocamora suma un registro de dos derrotas y una victoria, todas en condición de locales y contra los rivales que dejó Central en los tres primeros partidos que disputó en Gualeguaychú.

Perdió contra Deportivo Viedma y Racing de Avellaneda y derrotó a Unión de Mar del Plata. Mientras que, el lunes, debía enfrentarse a La Unión de Colón en el duelo vecinal, pero el partido fue reprogramado -por razones de fuerza mayor- para el 14 de diciembre.