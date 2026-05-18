FESTEJO ROJINEGRO
Central Entrerriano se quedó con el clásico ante Carpinchos en el Parque Unzué
Fue por la sexta fecha del Torneo Provincial organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER).
Central Entrerriano festejó este domingo en condición de visitante al derrotar a Carpinchos por 25 a 20 en el Parque Unzué y se quedó con el clásico del rugby local. Además, el conjunto rojinegro se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda.
Los puntos de Central llegaron a través de dos tries de Cristhian Fernández y uno de Tomás Piri. Juan Pablo Gusmeroli aportó dos conversiones y dos penales para completar la victoria visitante.
Por el lado del elenco local, marcaron tries Gian Marchetti y Ramiro Boari, ambos convertidos por Lucas Aleu, quien además sumó dos penales.
Con este triunfo, Central escaló al segundo puesto de la Zona 2 con 16 unidades, mientras que Carpinchos, pese a la caída, continúa como líder con 21 puntos.
En la próxima fecha, el rojinegro recibirá a Gualeguay Central, mientras que el XV tricolor tendrá jornada libre.