Central Entrerriano festejó este domingo en condición de visitante al derrotar a Carpinchos por 25 a 20 en el Parque Unzué y se quedó con el clásico del rugby local. Además, el conjunto rojinegro se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda.

Los puntos de Central llegaron a través de dos tries de Cristhian Fernández y uno de Tomás Piri. Juan Pablo Gusmeroli aportó dos conversiones y dos penales para completar la victoria visitante.

Crédito: Paloma Basaldúa.

Por el lado del elenco local, marcaron tries Gian Marchetti y Ramiro Boari, ambos convertidos por Lucas Aleu, quien además sumó dos penales.

Crédito: Paloma Basaldúa.

Con este triunfo, Central escaló al segundo puesto de la Zona 2 con 16 unidades, mientras que Carpinchos, pese a la caída, continúa como líder con 21 puntos.

En la próxima fecha, el rojinegro recibirá a Gualeguay Central, mientras que el XV tricolor tendrá jornada libre.