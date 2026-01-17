En un arranque impreciso para ambos equipos, pero jugado a alto ritmo y con predominio de las transiciones, Central se mostró más efectivo y logró tomar la iniciativa. A partir de los lanzamientos de larga distancia de Aquiles Montani y Cristián Pérez -dos triples por lado-, el rojinegro sacó una diferencia de seis puntos (8-14), frente a un conjunto local que encontró respuestas casi exclusivamente en los rompimientos de Álvaro Merlo.

No obstante, en la segunda mitad del primer cuarto, La Unión ajustó su ofensiva. Matías Caire comenzó a lastimar desde el perímetro y Nicolás Henríquez aportó con ataques rápidos, lo que derivó en un parcial de 7-0 en el tramo final para que el local cierre el período inicial al frente por tres.

En el segundo capítulo, Central -diezmado por las bajas de Nicolás Reynoso y Mario Ghersetti por lesiones- evidenció dificultades para ganar el rebote defensivo, porque en ataque Castillo sumó 6 recobres. Del otro lado, La Unión potenció su juego interior con el crecimiento de Rodrigo Acuña, autor de nueve puntos en el cuarto, bien acompañado por nuevas apariciones ofensivas de Caire. Ese pasaje le permitió al local estirar la diferencia y alcanzar una máxima de nueve (41-32), ante un equipo de Martín Pascal que perdió eficacia en los lanzamientos externos y continuidad en el uno contra uno.

El ecuatoriano Castillo fue de menos a más y redondeó una gran labor individual: 14 puntos y 7 rebotes.

Sobre el cierre de la primera mitad, un triple de Pérez le devolvió confianza a Central y, junto a un buen pasaje de Panozzo en la pintura, el rojinegro logró recortar la desventaja y se fue al descanso largo con mejores sensaciones, a cuatro puntos de distancia.

En el tercer cuarto, Central mostró su mejor versión defensiva, aquella que suele marcar el pulso de sus partidos. El rojinegro secó el goleo de La Unión, forzó lanzamientos incómodos y, a partir de esa intensidad, pudo correr la cancha con Pividori y Pérez. Además, este último continuó con alta efectividad desde el perímetro -5 de 8 hasta ese momento-, lo que le permitió a su equipo no solo pasar rápidamente al frente en el marcador, sino también construir una máxima de 14 puntos (56-70), frente a un local sin fluidez ofensiva y con serias dificultades para anotar.

En los últimos diez minutos, el rojinegro quedó muy diezmado tras la salida por acumulación de faltas de Montani Wortzel y Johu Castillo. Aun así, en el arranque del período logró estirar la diferencia de la mano de Cristián Pérez y Lautaro Pividori, ambos con actuaciones descollantes. La Unión reaccionó con un parcial de 10-0 y llegó con chances al último minuto, pero volvió a chocar con la férrea defensa de Central, que sentenció la historia con un doble en bandeja de Siboldi y se quedó con un triunfo que quedará grabado por mucho tiempo.

La hinchada de Central copó las 50 localidades que le asignaron y deliró con el triunfo.

El próximo jueves, el envalentonado rojinegro recibirá al líder Provincial de Rosario en busca de su undécima victoria de la temporada -la sexta consecutiva- y de meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Sur.

-Síntesis-

80/85

La Unión: Álvaro Merlo 10, Guido Cabrera 6, Matías Caire 14, Gonzalo Romero 6 y Rodrigo Acuña 8 (fi), Lucio Longoni 6, Nicolás Henríquez 18, Valentino Salomone 4 e Ignacio Eder 8. Entrenador: Martín Guastavino.

Central: Lautaro Pividori 16, Cristian Zenclussen, 5 Aquiles Montani Wortzel 15, Marcos Panozzo 7 y Johu Castillo 14 (fi), Cristian Pérez 24, Juan Siboldi 4 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 25-22, 48-44 y 59-71.

Árbitros: R. Lorenzo y M. Pietromónaco

Estadio: Carlos Delasoie.

Fotos: Departamento de Prensa La Unión de Colón