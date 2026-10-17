En un desarrollo parejo de principio a fin, Gimnasia arrancó mejor de la mano de Gutiérrez Conde (15-10), pero Central reaccionó con la sociedad entre Cristian Pérez y Johu Castillo, más el aporte goleador desde los rompimientos de Fausto Moussa y un triple de Justo Catalín para cerrar arriba el primer cuarto (16-19).

En el segundo parcial, la visita llegó a sacar cinco de luz (22-27), pero el Lobo volvió a cargar el ataque en la pintura con el interno cubano para darlo vuelta. Sin embargo, dos triples seguidos de Manuel Gómez sobre el final enviaron al Rojinegro al descanso largo en ventaja por la mínima (34-35).

Crédito: Gimnasia Básquet

La paridad continuó en el tercer período, con Moussa desequilibrando en las penetraciones para Central y el local respondiendo en los rebotes con Gutiérrez Conde para entrar al último chico un punto arriba (57-56).

En el tramo decisivo, Central metió un parcial de 11-3 con dos bombas de Pérez, una de Juan Siboldi y una volcada de Castillo para lograr la máxima distancia del juego (63-70). Sin embargo, el equipo de Martín Pascal perdió efectividad en el cierre y Gimnasia remontó desde las transiciones rápidas.

Crédito: Gimnasia Básquet

Un triple de Lucio Castellani devolvió la ventaja al Lobo (71-69). Aunque Pérez sumó cuatro libres para mantener la paridad, dos triples consecutivos de Raúl Pelorosso y Matías Cueva le dieron cuatro de renta a Gimnasia en el último minuto. Tras un tiempo muerto, Central perdió la pelota en la reposición y el local terminó sellando el triunfo.

El Rojinegro continuará su gira por la provincia de Buenos Aires cuando este domingo visite a Quilmes de Mar del Plata.

-Síntesis-

79/75

Gimnasia y Esgrima: Raúl Pelorosso 11, Matías Cueva 13, Bradley Cimperman 5, Joan Gutiérrez Conde 20 y Lucio Castellani 13 (fi), Juan Francisco Boffeli 13, Pedro Péres Disalvo 2 y Matías Sanz. Entrenador: Fernando Calvi

Central Entrerriano: Cristian Pérez 14, Manuel Gómez 9, Fausto Moussa 17, Damián Pineda 3 y Johu Castillo 16 (fi), Ignacio Ortega 2, Justo Catalín 7, Juan Siboldi 7 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 16-19, 34-35 y 57-56.

Árbitros: Guillermo Grondona y Alejandro Trías

Estadio: Víctor Nethol (La Plata)

El Dato

Por la decimosexta fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores, Racing visitará este sábado desde las 21 a Parque Sur en su decimocuarta presentación. El equipo dirigido por Cristian Delgui llega con un envión de tres victorias consecutivas y se ubica tercero en la Zona 2 (con récord de 7 triunfos y 5 derrotas), afirmándose en puestos de clasificación a los playoffs.