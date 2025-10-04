Este domingo, desde las 11 horas, la ciudad vivirá una jornada especial con la disputa de la tercera fecha del Torneo Provincial de Rugby Femenino, que tendrá como sede al predio de Parada del Central Entrerriano, que será anfitrión del evento.

El certamen reunirá a varios de los equipos más representativos del rugby femenino de la región, en una propuesta que combina deporte, inclusión, compañerismo y pasión por el juego. Como local, Central Entrerriano —que compite en formato de Unión Transitoria de Equipos (UTE) junto al Jockey Club de Gualeguay— buscará hacerse fuerte en casa y disputará dos partidos durante la jornada: a las 11.30 frente a Los Espinillos y desde las 13 ante Pirañas, ambos de Concordia.

Además del conjunto anfitrión, también estarán presentes equipos como el Atlético Echagüe Club, la Asociación Deportiva y Cultural Crespo, y Mulitas Paysandú Rugby, todos con destacada trayectoria y compromiso en el crecimiento del rugby femenino.

Desde la organización se destaca que la actividad será libre y gratuita, abierta a todo público, con el objetivo de promover la participación de la comunidad y seguir visibilizando el desarrollo del rugby femenino en la provincia.

"Es una alegría poder recibir esta nueva fecha en casa. Estamos trabajando con mucho entusiasmo para que sea una verdadera fiesta del rugby femenino, tanto dentro como fuera de la cancha", señalaron desde el equipo técnico de Central Entrerriano.

La propuesta deportiva no sólo será una excelente oportunidad para disfrutar del juego, sino también un espacio de encuentro entre jugadoras, cuerpos técnicos, familias y aficionados, reafirmando los valores de respeto, inclusión y trabajo en equipo que caracterizan a este deporte.

Una cita imperdible para los amantes del deporte ovalado y para quienes quieran disfrutar de una jornada diferente, con todo el color y la energía del rugby femenino entrerriano.