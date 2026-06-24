Tras consagrarse el sábado pasado en el Torneo Asociativo de Gualeguaychú, Central Entrerriano tuvo anoche su cuarta presentación en la fase regular de la Liga Entrerriana de Mayores.

En el estadio “José María Bértora”, el equipo dirigido por Jorge Balbis no pudo ante el poderío de Regatas de Concepción del Uruguay, que se impuso con claridad por 102 a 58.

El conjunto uruguayense marcó el rumbo del partido en un primer tiempo de alto nivel, donde estableció una ventaja de 64 a 20, apoyado en una defensa intensa y alta efectividad ofensiva.

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Las máximas anotadoras del juego fueron Valentina Numa, con 24 puntos, y la ex Juventud Unida Camila Rébora, con 19. En el local, se destacaron Agustina Caballero y María Liliana López, ambas con 16 unidades.

La próxima presentación de Central será el sábado 4 de julio ante Rocamora, en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay.