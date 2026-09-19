Ante un interesante marco de público, que volvió a disfrutar de una noche de básquet, Central Entrerriano superó a La Unión de Colón por 73 a 71. El equipo dirigido por Martín Pascal fue de menor a mayor, luego de comenzar abajo en el marcador por 23-12. Al cierre del primer tiempo pasó al frente por 36-35 y llegó al último cuarto con ventaja de 53-52.

Los máximos anotadores del conjunto rojinegro fueron el correntino Cristian Pérez y el ecuatoriano Johu Castillo, dos de los jugadores que continúan de la temporada pasada, con 12 puntos. Entre las caras nuevas, se destacó el paranaense Fausto Moussa, quien aportó 11 tantos.

Cristián Gómez encesta un triple ante la mirada del banco local. Crédito: Damián Cáceres

Los 73 puntos de Central se completaron con los 7 de Manuel Gómez, Ignacio Ortega, Damián Pineda y Benjamín Lado, mientras que Justo Catalín convirtió un triple que, pese a tratarse de un amistoso, tuvo un significado muy especial.

El base paceño recibió hace unas semanas el alta definitiva tras la rotura de ligamentos que sufrió el pasado 2 de noviembre, en el partido debut de la pasada edición de la Liga Argentina. Por eso, el entrenador Martín Pascal dispuso su ingreso para lanzar la última bola del segundo cuarto a falta de ritmo deportivo. La jugada salió a la perfección: Catalín convirtió un triple desde la esquina que desató el festejo de todo el equipo y el abrazo de sus compañeros.

Moussa muestra sus grandes cualidades ante el público de Central. Crédito: Damián Cáceres

En su primer ensayo de pretemporada, Central respondió de buena manera, mostrando de menor a mayor la intensidad defensiva que caracteriza a los equipos de Pascal y algunas variantes ofensivas interesantes. Una muestra de ello fue que todos los jugadores profesionales, entre las fichas mayores y los dos U21, lograron convertir al menos siete puntos.

El próximo amistoso de Central será el miércoles, nuevamente como local, ante Rocamora. Luego, el 6 de octubre, devolverá la visita a La Unión de Colón, en el último encuentro preparatorio —hasta ahora— confirmado antes del inicio de la Liga Argentina, previsto para mediados de ese mes.