Central tuvo una floja producción ofensiva y cayó sin atenuantes ante Unión de Mar del Plata
El conjunto rojinegro fue ampliamente superado en el estadio José Martínez y cerró la gira bonaerense con tres derrotas en igual cantidad de presentaciones. El sábado recibirá a Pergamino Básquet, en su debut como local, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la temporada.
Central Entrerriano tuvo un comienzo adverso en la Liga Argentina de Básquet 2026/27 y sumó su tercera derrota consecutiva. Tras las caídas frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Quilmes de Mar del Plata, el equipo dirigido por Martín Pascal volvió a perder en La Feliz, esta vez ante Unión, por 71 a 53.
El conjunto rojinegro estuvo abajo en el marcador durante todo el encuentro y sufrió una desventaja de dos dígitos desde el cierre del primer cuarto, una diferencia que nunca logró revertir. Las 20 pérdidas y los parciales de 20-10, 43-26 y 56-39 reflejaron las dificultades ofensivas de Central, que no encontró respuestas para revertir el dominio del local.
En el plano individual, el paranaense Fausto Moussa fue el máximo anotador del equipo y el único en superar la decena, con 15 puntos. En Unión, Juan Estefan de la Fuente se destacó como la figura de la noche, con 17 puntos y ocho rebotes.
Con este resultado, Central quedó con un registro de cero victorias y tres derrotas en el inicio de la temporada. Ahora buscará recuperarse ante su gente, en sus dos primeros compromisos en el estadio José María Bértora: el sábado recibirá a Pergamino Básquet y el lunes 2 de noviembre afrontará nada menos que el clásico frente a La Unión de Colón.