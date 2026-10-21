Central Entrerriano tuvo un comienzo adverso en la Liga Argentina de Básquet 2026/27 y sumó su tercera derrota consecutiva. Tras las caídas frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y Quilmes de Mar del Plata, el equipo dirigido por Martín Pascal volvió a perder en La Feliz, esta vez ante Unión, por 71 a 53.

El conjunto rojinegro estuvo abajo en el marcador durante todo el encuentro y sufrió una desventaja de dos dígitos desde el cierre del primer cuarto, una diferencia que nunca logró revertir. Las 20 pérdidas y los parciales de 20-10, 43-26 y 56-39 reflejaron las dificultades ofensivas de Central, que no encontró respuestas para revertir el dominio del local.

En el plano individual, el paranaense Fausto Moussa fue el máximo anotador del equipo y el único en superar la decena, con 15 puntos. En Unión, Juan Estefan de la Fuente se destacó como la figura de la noche, con 17 puntos y ocho rebotes.

Con este resultado, Central quedó con un registro de cero victorias y tres derrotas en el inicio de la temporada. Ahora buscará recuperarse ante su gente, en sus dos primeros compromisos en el estadio José María Bértora: el sábado recibirá a Pergamino Básquet y el lunes 2 de noviembre afrontará nada menos que el clásico frente a La Unión de Colón.