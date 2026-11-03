Pese a que el calendario determinó que el primer clásico de la temporada entre Central Entrerriano y La Unión de Colón se jugara un lunes, el clima en el "José María Bértora" estuvo totalmente a la altura de la historia del enfrentamiento -como si se hubiese disputado un fin de semana- con un color y un calor en las tribunas que marcaron la previa, el durante y el post partido.

En el desarrollo, el arranque de Central fue desconocido y muy flojo para su habitual fortaleza como local. Le costó plasmar la intensidad defensiva y, tras algunos rompimientos de Fausto Moussa, el goleo se le secó por completo. La Unión olió sangre: con una efectividad altísima y tiros impecables desde el perímetro (4/4 en triples), la visita se escapó 18-7 y obligó a Martín Pascal a frenar el partido con un tempranero tiempo muerto.

Crédito: MR Fotografía.

El párate cambió el escenario. El técnico movió el banco, Central recuperó la memoria y la rotación dio frutos inmediatos. Justo Catalín entró encendido y, con el primer lanzamiento externo de su equipo, encendió la mecha de la remontada. Con el equipo plantado en su mejor versión defensiva, el local comenzó a correr la cancha. Un triple de Manu Gómez coronó un furioso parcial de 14-4 para empatar en 22, y con el protagonismo de Siboldi desde la línea, el Rojinegro se las ingenió para cerrar el primer chico dos puntos arriba.

El segundo capítulo mostró la verdadera identidad del dueño de casa. A partir de una defensa asfixiante, Central no solo frenó en seco el goleo de su rival, sino que encontró espacios para correr, mover la bola con criterio y lastimar de larga distancia. Con una lluvia de triples —tres de Manu Gómez desde la esquina y uno de frente de Catalín— sumado al desequilibrio en el uno contra uno de Moussa, el equipo de Pascal estiró la diferencia y sacó una máxima de 20 (48-28).

Sin embargo, una seguidilla de pérdidas del local le dio vida a La Unión, que respondió con un parcial de 11-0, recortando la brecha a un dígito y encendiendo las alarmas. Sobre el cierre, una corajeada individual de Moussa le devolvió el aire a Central, que se fue al descanso largo arriba por once puntos.

Crédito: MR Fotografía.

En el penúltimo capítulo, Central mantuvo la intensidad, pese a que Martín Pascal debió prescindir de su capitán y conductor, Cristian Pérez, al cargarse rápidamente de faltas. La visita intentó reaccionar para ponerse nuevamente a un dígito, pero el Rojinegro volvió a imponer condiciones en defensa y el ataque se simplificó. Manu Gómez y Catalín continuaron infalibles desde la tercera dimensión, Moussa hizo daño en las corridas y emergió la figura de Johu Castillo debajo del canasto. Para cerrar el pasaje, Pérez regresó en los últimos minutos, aportó sus primeros siete puntos en el juego y el equipo estiró la diferencia a 19 para afrontar con amplio margen el período final.

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En los últimos diez minutos, el Rojinegro le puso el broche de oro a una noche inolvidable: sacó una máxima de 31 puntos (91-60), con Manu Gómez agigantando su figura, Pérez tomando el protagonismo ofensivo que le faltó en el primer tiempo y un buen pasaje de Nacho Ortega en el juego interior, clave para ganar confianza en lo personal de cara a lo que viene.

En la mitad del cuarto, el clásico quedó lamentablemente opacado por el estruendo de un proyectil lanzado desde la parcialidad visitante que generó susto y sorpresa por igual, obligando a detener las acciones durante algunos instantes antes de retomar el cierre del encuentro.

Crédito: MR Fotografía.

Cuando finalmente el juego se pudo reanudar, Central cerró una noche perfecta. Sostuvo la energía elevada y Siboldi, con dos triples seguidos, hizo estallar al ya extasiado público rojinegro, que deliró con la actuación descomunal de su equipo y festejó por tercera vez consecutiva en el clásico ante el eterno rival.

Así, el festejo fue por partida doble para Martín Pascal: en el día de su cumpleaños número 46, el entrenador pudo rotar el plantel y darles pista a los juveniles, destacándose el debut absoluto de Santino Boullón Faifer para coronar una jornada inolvidable en el Bértora.

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-Síntesis-

103-80

Central Entrerriano: Cristian Pérez 13, Manuel Gómez 21, Fausto Moussa 16, Damián Pineda 1 y Johu Castillo 15 (fi), Justo Catalín 15, Ignacio Ortega 5, Juan Siboldi 15, Benjamín Lado 1, Simón Leissa 0 y Santino Boullón Faifer 1 y Tomás Caballero 0. Entrenador: Martín Pascal

La Unión de Colón: Joaquín Sánchez 17, Guido Cabrera 15, Ignacio Eder 10, Matías Caire 9 y Gianfranco Sinconi 12 (fi), Ignacio García 2, Tiziano Prome 6 y Mirko Kozar 9. Entrenador: Martín Guastavino.

Parciales: 26-24, 52-41, 77-58.

Árbitros: Roberto Smith y Matías Sotelo

Estadio: J. M. Bértora (Central Entrerriano)