Central Entrerriano recibirá esta noche, desde las 21 horas, a Pergamino Básquet, en el encuentro que marcará su debut en el estadio José María Bértora en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina, luego de un inicio con tres partidos como visitante.

El equipo conducido por Martín Pascal tuvo un arranque atípico para sus aspiraciones. No solo perdió los tres encuentros —algo que contrasta con la temporada anterior, cuando al menos había conseguido una victoria en sus giras largas—, sino que, salvo en el debut ante Gimnasia de La Plata, donde cayó por apenas cuatro puntos, en los dos partidos disputados en Mar del Plata, frente a Quilmes y Unión, perdió por amplio margen. Así, no logró mostrar la competitividad que había tenido como visitante en la campaña pasada.

La derrota ante Unión, el martes pasado, dejó señales preocupantes: el conjunto rojinegro estuvo siempre abajo en el marcador y, desde el cierre del primer cuarto hasta el final, sufrió una desventaja de dos dígitos. Además, tuvo una muy baja producción ofensiva, con apenas 53 puntos y 20 pérdidas de balón.

Ante Pergamino, que también perdió en sus dos presentaciones anteriores en Entre Ríos —el martes frente a La Unión y el jueves ante Rocamora—, Central buscará conseguir su primera victoria de la temporada, con el respaldo de su fiel parcialidad. El objetivo será empezar la recuperación y llegar con mayor confianza al primer clásico ante La Unión de Colón, previsto para el lunes 2 de noviembre en el Bértora.

Para conseguirlo, Central deberá recuperar la intensidad y la regularidad defensiva que mostró el año pasado, además de encontrar el juego colectivo en ataque que no logró desarrollar en los primeros tres partidos. En ese contexto, Fausto Moussa, el ecuatoriano Johu Castillo y Manuel Gómez fueron los jugadores más regulares en ofensiva, con promedios de 15, 12,7 y 10 puntos, respectivamente.

Pergamino Básquet, por su parte, presenta un equipo renovado respecto de la temporada pasada, en la que perdió la categoría tras finalizar último en la fase regular de la Conferencia Sur. Sin embargo, terminó adquiriendo la plaza que dejó vacante Atenas de Córdoba y por eso continúa en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Julián Pagura, exentrenador de Ciclista Juninense, asumió la conducción técnica esta temporada. Entre sus principales incorporaciones se destaca un jugador que dejó su huella en Central Entrerriano: el tirador rionegrino Lorenzo Capponi, campeón con el Rojinegro del Torneo Federal 2018/19. Tras disputar la temporada siguiente en la Liga Argentina, interrumpida por la pandemia, Capponi regresará al José María Bértora, aunque esta vez como visitante.

Al igual que Central, Pergamino comenzó la temporada con una gira de tres partidos fuera de casa. En su primera presentación cayó ante La Unión, en Colón, por 79 a 64, mientras que el jueves perdió por un ajustado 77 a 75 frente a Rocamora, en Concepción del Uruguay.