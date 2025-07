La delegación de Central Entrerriano, compuesta por once jugadores, viajara este sábado (3 am) con destino a la localidad neuquina de Cutral Co, donde se alojará a la espera del partido de este domingo ante Pérfora de Plaza Huincul, en el inicio de la serie al mejor de tres partidos.

El plantel que viajará está conformado por los jugadores Leandro Quarroz, Lautaro Pividori, Cristian Pérez, Aquiles Montani Wortzel, Manuel Lado, Marcos Panozzo, Valentino Maruri, Franco Sánchez, Juan Siboldi, Benjamín Lado y Tomás Caballero, además de los integrantes del cuerpo técnico que encabeza Martín Pascal, aunque dos de sus asistentes (Gerónimo Díaz Vélez y Benicio Briozzo) no lo hicieron, dado que estarán en Rafaela con la categoría U17 del club, que este fin de semana afrontarán la segunda fase de la Liga Nacional.

El partido se jugará este domingo, desde las 20.30, en el Estadio Islas Malvinas de Plaza Huincul, y luego la serie se trasladará al “José María Bértora” de Gualeguaychú, para el segundo juego, el sábado 19, y un eventual tercero, el día siguiente.

Los antecedentes de Central en finales por el ascenso a Liga Argentina

El conjunto rojinegro disputa su décima temporada en la Liga Federal (tercera división) de Básquet y por tercera vez jugará una definición por el ascenso, con diferente formato o cantidad de partidos en comparación con las anteriores.

La primera fue en la temporada 2015/16. En aquella oportunidad, Central disputó el Final 4, que se desarrolló en escenario neutral (el estadio Héctor Etchart del club Ferro Carril Oeste) y definiéndose los ascensos a un partido en semifinales.

Central, dirigido por el uruguayense Carlos “Cali” Pérez y que tenía como jugador a Martín Pascal, actual entrenador, cayó en una de las semis frente a Temperley por 64 a 62 y se quedó con las manos vacías.

La revancha llegó tres años después, en la temporada 2018/19, cuando de la mano de Mariano Panizza, el conjunto rojinegro ganó la fase regular entre los equipos entrerrianos con un récord de 20 victorias y 4 derrotas, y posteriormente eliminó -en series al mejor de cinco juegos- a AMAD de Goya (3-0), Regatas de Concepción del Uruguay (3-2) y Club Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville (3-0), para llegar a la definición por el ascenso frente a Lanús.

En una definición muy pareja y emotiva, Central se impuso en el quinto juego disputado en el estadio gránate y se quedó con el ascenso a la Liga Argentina (segunda división) de Básquet, que buscará repetir seis años después, pero ahora con la chance de sellar el objetivo como local en el “José María Bértora”.