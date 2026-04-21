Tras repartirse triunfos en los dos primeros partidos disputados en el “José María Bértora”, Central Entrerriano afronta esta noche un nuevo capítulo de su serie de octavos de final de la Liga Argentina de Básquet, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El pasado jueves, el rojinegro se quedó con un ajustado primer juego por 90 a 84 en tiempo suplementario, mientras que el sábado el “Lobo” reaccionó y se impuso por 73 a 66, igualando la serie.

Esa derrota no solo significó la pérdida de la ventaja de localía para los dirigidos por Martín Pascal, sino también un golpe importante por la lesión de Nicolás Reynoso, segundo máximo anotador del equipo con un promedio de 12,1 puntos por partido, quien sufrió la rotura de ligamentos y se perderá lo que resta de la temporada.

Como si fuera poco, en los playoffs el reglamento no permite reemplazos en ninguna instancia, por lo que Central deberá afrontar el resto de la serie con una rotación reducida. En contrapartida, el equipo podría recuperar al base Cristian Pérez, quien no jugó el segundo encuentro por un esguince sufrido en el debut y estaría en condiciones de reaparecer esta noche.

El conjunto entrerriano viajó a La Plata con el objetivo de, al menos, quedarse con uno de los dos partidos como visitante, lo que le permitiría forzar un quinto y decisivo juego el próximo domingo en el “Bértora”.

Además, Central ya sabe lo que es ganar en el “Víctor Nethol” en esta temporada: en el cruce de fase regular se impuso por 88 a 86, antecedente que alimenta la ilusión de volver a dar el golpe fuera de casa.